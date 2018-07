Michelle Obama baila a ritmo de Beyoncé en París La exprimera dama estuvo acompañada por su hija Sasha y la madre de la cantante Tina Knowles

Juan Pedro Quiñonero

Michelle Obama fue la invitada de honor del concierto de Beyoncé y Jay Z el pasado domingo, en el parisino estadio de Francia, confirmando una vieja amistad apenas enturbiada, en su día, por los rumores nunca confirmados de una «relación» entre la cantante y Barack Obama. Se confirma así que después de su breve visita a España hace un par de semanas, la familia Obama sigue disfrutando en Europa de unas vacaciones privadas.

Las distintas fotos y relatos del acontecimiento confirman la presencia de Michelle, sin su esposo, quien el lunes viajó a África para participar en los actos que se celebran en Sudáfrica por el centenario del nacimiento de Nelson Mandela. La exprimera dama de los EE. UU. vistió un short cortísimo y un conjunto blanco muy llamativo, acompañado de una suerte de «capa» que permitía velar la frondosa exuberancia física de Michelle Obama. La mujer del político bailó durante algunos minutos, acompañando a la madre de Beyoncé, la explosiva Tina Knowles, siempre dispuesta a exponerse con los pretextos publicitarios más diversos y peregrinos.

Se trata de documentos rudimentarios pero muy expresivos. Otras fotos profusamente utilizadas para dar noticia del encuentro Obama - Beyoncé muestran a la primera dama acompañada de su hija, Sasha Obama (17 años), aparentemente «arrinconada» en un lugar impreciso del concierto.

Son imágenes con luz natural, tomadas cuando el espectáculo no había comenzado. Los difusores de las fotos de Michelle Obama no hablan en ningún momento de la presencia del Barack Obama en el concierto, que comenzó una hora larga después de tomadas las fotos. Las imágenes de Michelle Obama y Tina Knowles fueron difundidas, aparentemente, por un espectador. Son una anécdota que también deja en suspenso la naturaleza del encuentro.

Fotos íntimas

Mucho antes que su hija, Tina Knowles se hizo famosa difundiendo personalmente sus fotos más íntimas para vender sus colecciones de moda y accesorios. Consagrada Beyoncé como gran estrella mundial, su madre no ha dudado en difundir masivamente fotos y vídeos sexy, para «explicar» quién enseñó a su hija a bailar.

¿Es sintomático que la misma Tina Knowles no haya considerado oportuno utilizar y difundir las fotos de su diálogo y baile con la poderosa Michelle Obama?

La pareja Beyoncé y Jay Z, siempre a la última del último vídeo, difundieron masivamente las imágenes y vídeos de su show parisino, en el marco de su carrera internacional. Pero tampoco «aprovecharon» las fotos de la presencia de la exprimera dama de entre los espectadores de la primera fila. ¿Se quedaron Michelle Obama y su hija durante todo el espectáculo al que comenzaron por hacer acto de presencia como invitadas de honor? Hay quienes lo dudan.

La «discreción» es una palabra que Beyoncé, su madre y su compañero sentimental solo utilizan en el marco de una comunicación visual agresiva. Quizá no sea excesivo pensar que la ausencia de Barack Obama tiene algún «significado». Hace apenas cuatro años se comentó prolijamente una posible aventura sentimental entre el ex presidente y la cantante. Aventura jamás confirmada, pero siempre presente entre los «fantasmas» de la «canalla fotográfica» más avezada en esos mundos no siempre publicitarios.