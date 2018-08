Leo Messi, Ivan Rakitic o Keylor Navas: las mejores historias de amor de los jugadores de la Liga Corazones rotos, desconfianza, la distancia... ninguno de los jugadores de esta lista lo tuvieron fácil en sus inicios para empezar un noviazgo con las mujeres de las que se enamoraron

Este fin de semana ha empezado la Liga de fútbol. Tras ella comenzarán la Copa del Rey, la Champions y demás competiciones. Y en las gradas animando a los jugadores estarán (casi) siempre sus novias y sus esposas.

Y eso que muchos jugadores no lo han tenido fácil para conquistar a las mujeres de las que se enamoraron. Es el caso del jugador del FC Barcelona Ivan Rakitic. «¿Ves esa camarera? Me voy a casar con ella», aseguraba el jugador el día antes de firmar su contrato con el Sevilla, tras posar sus ojos en Raquel Mauri por primera vez. El croata vivió en el hotel en el que trabajaba la joven y, tal y como él mismo ha contado, «cada mañana iba al bar del hotel a por un café o un refresco para poder verla. No hablaba ni una palabra de inglés, y a mí me pasaba lo mismo con el castellano. Así que todos los días le decía lo mismo: 'Buenos días, Raquel. Un café y un Fanta naranja'».

«No sé cómo explicarlo. Algunas veces, conoces a una persona y sientes algo completamente diferente a lo que estás acostumbrado. Cuando la vi fue como una bomba que se metía dentro de mí. Así que empecé a aprender castellano poco a poco y, cuando fallaba y no encontraba las palabras exactas, usaba mis manos para tratar de explicarle lo que quería decir... A ella le hacía gracia, era como 'Yo ... Jane. Tú ... Tarzán'», añadía Rakitic. No fue fácil para el futbolista que Raquel quisiera conocerle. Le pidió salir decenas de veces y «bebía tanto café que era ridículo». Al final descubrió por qué la sevillana no quería estar con él: por el miedo a que el año siguiente dejara Sevilla.

Ahora, llevan ya siete años juntos. Secasaron en ela ño 2013 y son padres de dos hijas. «Ha sido lo más duro que he hecho en mi vida, más duro que ganar la Champions League», bromea el jugador.