Merkel no pasará las vacaciones con su marido

Angela Merkel cumplió ayer 64 años y lo celebró cenando con su marido, Joachim Sauer, y con una pareja amiga del matrimonio en el Borchardt, un restaurante junto a Friedrichstrasse al que acuden habitualmente políticos y famosos alemanes pero en el que la canciller no es precisamente una habitual. Amante de la intimidad familiar y de la vida sencilla, es relativamente frecuente encontrarla en el supermercado, donde compra personalmente antes de cocinar también personalmente los viernes por la noche, o en la peluquería de Udo Walz, a la que llama personalmente para pedir cita, tal y como ha descrito el estilista a la revista Gala. También acude de vez en cuando a eventos culturales o a fiestas populares en las que abundan las salchichas, pero los restaurantes caros a los que se va para ser visto no estaban en su agenda hasta ahora, por lo que la celebración resultó una sorpresa. Y la sorpresa ha devenido en rumores esta mañana, cuando se ha sabido que no acudirá con su marido a sus tradicionales vacaciones familiares en el Tirol italiano.

Cuando los fotógrafos se aprestaban para el ya típico reportaje de senderísmo de la canciller, como cada verano, se han encontrado con que solamente Joahim Sauer y un hijo de este acudirán al hotel en el que la pareja suele pasar cada año unos días de asueto. El diario Neuen Südtiroler ha confirmado que la reserva esta vez no incluye a la canciller alemana y que Sauer y su hijo llegarána finales de la próxima semana, fechas en que Merkel, al menos sobre el papel, está de vacaciones.

«Ya la conocéis, ella está siempre de servicio», han evitado precisar sobre la agenda de verano de Merkel fuentes de la Cancillería de Berlín, «sobre su agenda privada nunca informamos y no lo vamos a hacer ahora». Tampoco la propia Merkel, que hoy visitaba la central de Cáritas en la ciudad de Colonia, en el oeste de Alemania, ha querido dar detalles. Desde el Festiva de Bayreuth, otra tradicional cita de la pareja, aseguran que esperan que los dos juntos acudan al estreno de Lohengrin, el próximo 25 de julio, pero después de eso no se les espera juntos el día 27 en el Tirol.

Merkel, canciller desde 2005, disfruta repartiendo sus vacaciones entre La Gomera y el Tirol. Siempre incluye en sus planes largas caminatas, comida sana y horas de tranquila lectura en el Hotel Marlet, en Sulden, un establecimiento familiar de cuatro estrellas que cuenta con una amplia terraza para broncearse, un pequeño balneario con sauna finlandesa y piscina climatizada. Situado a 1.900 metros de altitud, el hotel se encuentra rodeado de cumbres alpinas y amplios bosques. El personal del hotel guarda una absoluta discreción sobre la pareja y sus planes, pero la prensa local ha logrado confirmar que este año no hay reserva para Merkel ni para los guardaespaldas que habitualmente la acompañan. El alpinista Reinhold Messner, ganador del último Premio Princesa de Asturias del Deporte y con el que Merkel comparte caminatas y mantiene ya una larga amistad, ha preferido no decir nada al respecto.

Merkel y el químico y catedrático alemán Sauer se conocieron a principios de los 80 en la Academia de las Ciencias de Adlershof, todavía en la RDA. Ambos estaban entonces casados en sus primeros matrimonios, en el caso de la canciller alemana, con Ulrich Merkel, del que conservó el apellido después de divorciarse en 1982. Asuer, por su parte, puso también fin a su matrimonio con una profesora de química en 1985, época en la que ya era muy amigo de Angela. La amistad derivó a una relación sentimental en el invierno de 1990. La pareja se casó el 30 de diciembre de 1998 por el rito protestante, aunque vivían justos desde hacía años.

Sauer nunca se ha sentido cómodo con la notoriedad que conlleva su pareja y ha venido rechazando sistemáticamente cualquier entrevista si no es para hablar estrictamente de su labor como investigador, pero nunca ha renunciado al escaso tiempo libre que la complicada agenda de la Cancillería de Berlín les permite pasar juntos.