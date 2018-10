Melendi: «Dejé de ser machista el día que lo reconocí» El cantante asturiano ofreció ayer un íntimo concierto en Madrid en el que quiso aclarar su postura sobre el feminismo y el reguetón

Ana Mellado

No es habitual que un artista interrumpa su actuación sobre el escenario para pronunciarse sobre asuntos tan espinosos como el machismo, pero anoche Ramón Melendi reconoció que se sentía cómodo y que tenía ganas de hablar. Lejos de los fríos estadios y grandes superficies en los que acostumbra a cantar, ayer la cita fue en el Teatro Barceló de Madrid, en un concierto íntimo de la mano de Opel y los 40 Principales.

Después de interpretar algunos de los éxitos más sonados de este verano como «Déjala que baile» o «El arrepentido», Melendi miró fijamente al público y comenzó a sincerarse haciendo alusión a una entrevista del pasado, en el que sus palabras no fueron bien interpretadas. Y aclaró: «Tengo tres hijas y quiero que vivan en una sociedad menos machista. ¿Sabéis qué día empiezo a dejar de ser machista? El día que lo reconocí. Si no reconoces algo, te pasas toda la vida negándolo y no lo puedes trabajar. Y esta es mi entrevista», confesó a un público completamente entregado.

El cantante continuó su discurso intentando explicar el motivo por el que según él la sociedad es machista. «¿Sabéis por qué la sociedad es machista? Porque le tenemos un miedo a las mujeres que te cagas». «A los hombres desde pequeños nos dicen que la sensibilidad y la empatía son sinónimos de debilidad y tenemos que crecer reprimiendo las cosas que sabemos que son las verdaderamente importantes. Cuando vemos a las mujeres con esta fortaleza, empezamos a temerles», continuó. Melendi también reconoció que el éxito del «reguetón es una consecuencia del machismo inconsciente».

Melendi, anoche en el Teatro Barceló de Madrid - ABC

Melendi hizo hueco en su repertorio para la canción «más romántica» que ha creado, «La Promesa». Y quiso dar a conocer que surgió durante una noche de borrachera. «Mi amigo Pablo, de la EGB, me puso ojos de cordero y me preguntó: "¿Ramón en el mundo somos impares?" Yo con la borrachera no estaba para contar». Y prosigue: «Mi amigo me dijo: "si no somos impares, ¿por qué nadie me compra?"». Le prometió que cuando apareciese la persona adecuada, les compondría el tema más romántico. En 2014, su amigo Pablo y Covadonga se casaban.

El artista se fue a casa con la satisfacción de haber llegado una vez más a su público y con la noticia de que recibirá un Golden Music Award por su trayectoria musical, el próximo 2 de noviembre en la Gala de LOS40 Music Awards 2018 del WiZink Center de Madrid. Fiel a su humildad y cercanía, reconoció: «Nos dan premios y nos hacemos los interesantes, pero es mentira, en el fondo estamos todos deseando el premio porque los artistas somos así, medio vanidosos, como dijo el maestro Joaquín Sabina».