Así es Melanie Marden, la actriz que «convirtió» a Melania Trump en stripper en un polémico videoclip

Hace unos días, el rapero T.I estaba en boca de todos gracias a un polémico videoclip en el que transformaba a Melania Trump en stripper. El vídeo corrió como la pólvora por las redes sociales y la esposa de Donald Trump anunció que emprendería medidas legales contra el artista. Pero, ¿quién es la mujer que da vida a la primera dama de Estados Unidos en el videoclip?

Se trata de Melania Marden, actriz canadiense que asegura que no e arrepiente de haber imitado a la esposa del presidente Trump, que en la grabación aparece con la tristemente famosa chaqueta con el mensaje «I Don't Care, Do You?». Marden, que ha posado en revistas para adultos, ha vuelto a la carga con un vídeo en su Instagram en el que se ríe incluso del acento de Melania Trump.

«Sí, estaba desnuda, pero nunca antes lo estuve», bromea la actriz. Sin embargo, su osadía le ha llevado a vivir algunos de los peores momentos de su vida, tras recibir amenazas de muerte por su actuación. Marden ha asegurado en una entrevista que «alguien me dijo que iba a tener un accidente con mi coche, otro que me iba a matar con un bate de béisbol e incluso han deseado que me violen y me maten».

«Para mí no era un posicionamiento político, era una oportunidad laboral de salir de mi zona de confort y jugar a ser primera dama desnuda. Era un proyecto valiente y acepté», añade.

Defensora de Melania

Pese a que muchos creen que su trabajo es un insulto a la primera dama, Melanie Marden cree que el primero que le falta el respeto a su mujer es el propio Donald Trump. «Ni la insulto, ni la degrado. No quiero hacerle daño. El marido de Melania Trump es el primero que le hace bullying», lamenta.

Marden sigue defendiéndose de los ataques y pide respeto para su trabajo, que además ve como una oportunidad de «empoderar a las mujeres». «Quería ser valiente y por primera vez hacer un papel que requiriese que estuviera desnuda. El cuerpo no es algo de lo que hay que avergonzarse», zanja.