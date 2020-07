Megan Thee Stallion denuncia que recibió disparos tras una fiesta de Kylie Jenner Al parecer, lo agentes obligaron a la cantante a salir de un coche para arrestar a su acompañante, el rapero Tory Lanez, por posesión oculta de armas, algo prohibido por las leyes de California

ABC Madrid Actualizado: 16/07/2020 11:37h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La rapera Megan Thee Stallion, autora del éxito «Savage», aseguró este miércoles que recibió disparos en el pie durante un tiroteo en las colinas de Hollywood (Hollywood Hills) tras asistir a una fiesta organizada por Kylie Jenner.

La cantante, cuyo remix de «savage» junto a Beyoncé es una de las canciones más escuchadas del año, explicó en sus redes sociales que «sufrió heridas de bala» como resultado de un delito cometido contra ella y del que aún se está recuperando. Sin embargo, según apunta el diario «Los Ángeles Times», el registro de la Policía de Los Ángeles no menciona que la artista fuera alcanzada por disparos ni que ella denunciara ese hecho y se refiere a una lesión en el pie durante el incidente.

Al parecer, lo agentes obligaron a Thee Stallion a salir de un coche para arrestar a su acompañante, el rapero Tory Lanez, por posesión oculta de armas, algo prohibido por las leyes de California.

Un vídeo filtrado por el medio «TMZ» muestra a la rapera saliendo de un vehículo con un goteo de sangre brotando desde su pie. «El domingo por la mañana, sufrí heridas de bala como resultado de un delito cometido contra mí y cometido con la intención de dañarme físicamente. Nunca me arrestaron, los policías me llevaron al hospital donde me operaron para extraer las balas. Estoy increíblemente agradecida por seguir viva», escribió Thee Stallion.

Antes, la pareja compartió un vídeo en el que aparecen con Kylie Jenner que fue grabado durante la fiesta que organizó la última y en el que se escucha a alguien pedir que bajen la música porque llega la policía.