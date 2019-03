El matrimonio de Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana ya es historia Tras casi un año de que se saliese a la luz la noticia de la separación, la juez del juzgado de Instrucción número 2 de Esplugues ha dictado sentencia a favor del empresario

Josep Santacana deslizaba el pasado 4 de marzo a la entrada de los juzgados de Esplugues de Llobregat, donde se celebraba el juicio por la disolución de su matrimonio con Arantxa Sánchez Vicario (47 años), que la relación con la extenista no era tan mala como pintaban los medios. Acababan de celebrar juntos el cumpleaños de su hija. «Nuestra relación es cordial, nos vemos y hablamos todos los días», aseguraba. Sin embargo, las palabras que le dedicó la exdeportista a su exmarido en «¡Hola!» no eran tan amables como las del empresario, más bien todo lo contrario. «Lo doy todo y me peleo por él, le doy mi vida... y él me traiciona, me engaña y me quita todo», declaró Sánchez Vicario a la revista.

Según ha podido saber ABC, esta mañana el juzgado de Barcelona ya ha aprobado la sentencia de divorcio. Tras casi un año de que se saliese a la luz la noticia de la separación entre Josep y Arantxa, no ha sido hasta este jueves cuando la juez del juzgado de Instrucción número 2 de Esplugues ha dictado sentencia a favor de lo que pedía el empresario.