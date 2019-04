Matías Schrank: el salto de «Gran Hermano» a la política Matías Schrank, el joven que resultó finalista en el año 2015, utilizó su presencia en el programa para lanzarse a una nueva actividad a partir del uso de su imagen

La carrera por las elecciones del mes de octubre ya ha dado sus primeros pasos en el país del tanto y del mate y son varias las «sorpresas» que los argentinos van encontrando en el camino. A las peleas incisivas de los principales candidatos a ocupar la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre, el actual presidente Mauricio Macri y la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, se suman algunos personajes de otras áreas que buscan incorporarse al terreno de la política.

Uno de ellos es una cara algo familiar para el país andino, más bien un rostro televisivo. Se trata nada menos que de Matías Schrank, el joven que resultó finalista de «Gran Hermano Argentina» en el año 2015, que acabó con Francisco Delgado como ganador. Parece ser que, tal como en otros tantos casos de exparticipantes de «la casa», su presencia en el programa le ha permitido lanzarse a una nueva actividad a partir del uso de su imagen.

«Un referente» de la juventud

Schrank aprovechó su imagen televisiva y el conocimiento público que le dio el programa de televisión para anunciar esta semana que integrará la lista del partido político Juntos por el Cambio, frente que pertenece al radicalismo, el rival histórico del peronismo en Argentina.

Según expresó el joven en diálogo con el medio argentino Teleshow, el exconcursante de Gran Hermano tiene fe ciega en su candidatura a concejal en la provincia argentina de Misiones. «Puedo ser un referente de la juventud que no está siendo escuchada», opinó.

Fue su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 100 mil seguidores, el espacio elegido por Schrank para anunciar oficialmente su candidatura. Lo hizo a través de una imagen donde se le puede ver firmando su participación en el partido.

El interés del ex «GH» por la política no es nuevo. A pesar de su juventud –tiene apenas 23 años- ya había hecho algún intento por insertarse en ese terreno. «Antes de eso ya militaba de alguna forma, me reunía, iba a charlas, participaba de disertaciones de dirigentes de distintos partidos para encontrarme con un mejor panorama y entender la situación de todos», señaló Schrank a Teleshow.

Por otro lado, el televisivo Matías, cuya foto de perfil en Instagram sigue siendo una imagen sin camiseta al estilo «latin lover» destacó a ese medio que le interesa que la gente le cuente «cómo son sus barrios, calles, cloacas, ámbitos básicos que tiene que ser resueltos para que tengan una buena calidad de vida, además del transporte, la salud y la educación».

La polémica en «Gran Hermano» Italia

Otro país en el que «Gran Hermano» sigue dando que hablar en diferentes ámbitos –en este caso, el fútbol- es Italia. El motivo es la reciente incorporación a la casa de Ivana Icardi, hermana del jugador Mauro Icardi y archienemiga de su esposa, la argentina Wanda Nara.

Apenas ingresada al ciclo televisivo en este mes de abril, la joven comenzó a «disparar» contra su cuñada dejando en evidencia la pésima relación que las une. Frente a los ataques de la concursante –en este caso de «Gran Hermano VIP»-, Nara decidió iniciar acciones judiciales, algo que comunicó el pasado martes a través de su perfil oficial en Instagram.

El mensaje publicado en la red social señala que «después del enésimo e injustificado ataque televisivo sufrido en el curso del programa Gran Hermano, la señora Wanda Nara considera oportuno comunicar que, en los últimos meses, ha demandado a la señora Ivana Icardi por difamación».

No es la primera vez que la actual concursante de GH Italia se muestra en contra de su cuñada. A lo largo de 2018, la hermana del deportista había publicado una serie de mensajes en Twitter atacándola, a lo que Wanda había respondido con un gran silencio, para no discutir con la familia de su marido. Ivana la culpa constantemente de haber alejado al futbolista de su familia.

Natacha Jaitt, el enigma tras «GH» España

Entre aquellos que han pasado por Gran Hermano y siguen dando que hablar a ambos lados del «charco» se encuentra Natacha Jaitt, la exparticipante de la edición española del programa y cuyo cuerpo apareció sin vida el pasado 23 de febrero de este año 2019.

A casi dos meses de aquella trágica noche de viernes, todavía Argentina no consigue resolver cuáles fueron los motivos de su muerte. Si bien la Justicia local avanza en el sentido de un combo explosivo producido por el consumo de drogas y alcohol, su familia más íntima –especialmente, su hermano Ulises Jaitt y su hija Antonella Olivera- sigue convencida hasta el día de hoy de que en realidad se trató de un homicidio.

Son infinitos los destinos que han seguido a los concursantes de Gran Hermano de todo el mundo tras su paso por el ciclo televisivo. Lo que no se puede negar es que su presencia en la casa les ha dado visibilidad pública y que los nombres de muchos de ellos se siguen escuchando aún años después de su presencia en la pantalla de las televisiones de los distintos países.