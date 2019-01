Mario Vaquerizo defiende a Kiko Rivera sobre su adicción a las drogas: «La gente está desquiciada» «No hay que condenar si una persona decide ser honesta y sincera consigo misma compartiéndolo con más gente», sentenció

Mario Vaquerizo acudió el pasado martes como invitado especial durante la inauguración de Fitur presentando la propuesta de turismo de Almería. «Es un sitio maravilloso con gente maravillosa», declaró. Recordemos que el cantante este verano grabó un spot publicitario en el que aparecía practicando submarinismo en una playa del parque natural de cabo de Gata: «Fue maravilloso. Parecía el Caribe».

A pesar de su fugaz visita a Fitur, el televisivo no pasa por su mejor momento. Lleva desde que comenzó el año con varios problemas de salud a raíz de un «pinzamiento en la espalda»: «Estoy más bajo de ánimo», se encuentra bien: « Yo lucho contra ese malestar pero a veces tienes que hacer caso al cuerpo», y recuerda los peores momentos que sufrió durante su dolencia: «Te replanteas muchas cosas cuando pasas episodios de este tipo porque es un dolor continuo y permanente», asegurando que esta difícil situación «mina mucho a las personas. Te mina tu energía, te mina el carácter, hace que no seas tú. Te vuelves un ser un poco extraño».

También se pronunció por la impresionante confesión de Kiko Rivera en «Gran Hermano Dúo» al revelar su adicción a las drogas. «No lo he dicho nunca, pero en un determinado momento de mi vida... y de ahí viene en gran parte mi depresión, estuve con adicción a las drogas», afirmó el hijo de Isabel Pantoja. «Consumía hachís y marihuana a diario. También cocaína. Estaba enganchado», sentenció. «Pero gracias a mi mujer y a mi madre y a mis amigos de verdad, he conseguido salir de ese mundo. No quería despedirme sin decirle a la gente que se puede salir y que eso es muy malo, solo trae problemas y gracias a Dios y a ellas pude salir», espetó Rivera.

«Me pareció bien. Si el chico en un momento dado tuvo la necesidad de en ese medio decir lo que le había pasado, quiénes somos los demás para cuestionar si lo hizo en un momento interesado o no», dijo Vaquerizo. « No hay que sacar las cosas de quicio. Estamos en un momento en el que la gente está un poco desquiciada y hay que calmarse un poquito, vivir la vida con más tranquilidad y que cada uno haga lo que quiera. No hay que condenar si una persona decide ser honesta y sincera consigo misma compartiéndolo con más gente», sentenció. También confesó ser «muy fan» de Ylenia: «A veces me desespera pero todos tenemos nuestro carácter. No podemos pretender que las personas sean como queremos que sean», explicó.