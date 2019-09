María Teresa Campos habla por primera vez sobre las supuestas infidelidades de Bigote Arrocet Últimamente, la matriarca del clan despierta gran interés mediático. Por eso, harta de que la prensa hable de su relación y de los problemas de su familia, la presentadora se ha pronunciado al respecto

El «clan Campos» no está pasando por su mejor momento. María Teresa Campos está teniendo que lidiar con los constantes rumores de infidelidad por parte de su pareja, Bigote Arrocet, y los problemas de sus hijas, como el reciente robo que sufrió Carmen Borrego en su casa.

Últimamente, la matriarca del clan despierta gran interés mediático. Por eso, harta de que la prensa hable de su relación y de los problemas de su familia, la presentadora ha hablado a través del programa de televisión «Aquellos maravillosos años», un espacio presentado por Toñi Moreno en Telemadrid. «No nos vamos a casar, es que es muy ridículo», y aseguró que su relación sigue perfectamente: « Las cosas están muy bien con Edmundo. No voy a hablar de eso porque son cosas del paleolítico que sacan ahora. A mí me da igual porque la que tiene que saber cuál es su vida y su historia soy yo y es así. Nosotros tenemos una relación en la que Edmundo está acostumbrado a trabajar siempre fuera, y le gustan los negocios... pues tú no puedes tener a una persona atada a la pata de la mesa, es absurdo eso. Al principio él viajaba más, ahora exceptuando este viaje, él no ha viajado mucho».

Y añadió que «es un hombre que está casi todos los días en casa, es muy casero, aburre a los paparazzis que están en la puerta. Espero que no le moleste porque a él no le gusta que hable de él, pero es muy gracioso, me dijo que le dijo un paparazi el otro día, 'Edmundo hijo, nos pasamos ahí las horas muertas y para un día que sales te vas al Leroy Merlín'».