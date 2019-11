María Pombo: «Siento que a Carolina Herrera no le gusten las influencers, ella se lo pierde» Con 1,3 millones de seguidores en redes, sale aclara su postura sobre unas declaraciones de la diseñadora venezolana

Teresa de la Cierva SEGUIR Madrid Actualizado: 30/11/2019 00:42h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Las influencers hemos aportado al mundo de la moda cercanía, hemos reflejado las pasarelas mucho más cerca de la calle y de manera más directa, por lo que la gente la entiende mejor a través de nuestros blogs, instagram o de nuestra persona. La hemos democratizado, hemos hecho que la moda llegue a la calle, que personas que no conocían o no seguían las pasarelas y tendencias lo hagan de modo mucho más directo y más cercano. Así que no estoy de acuerdo con Carolina Herrera y ya siento que no le gusten las influencers, ella se lo pierde». Con estas palabras, María Pombo (25 años) zanja la polémica a propósito de las declaraciones de la diseñadora Carolina Herrera durante Latin American Fashion Summit, que se celebró en Cartagena de Indias (Colombia), donde dijo que «las influencers son algo que parecen importante. Yo no lo entiendo mucho, ellas no tienen estilo. Se van cambiando. Se ponen lo que les den para el show de ese momento».

Carolina Herrera - Ernesto Agudo

María, que con 1,3 millones de seguidores en sus redes es una de las jóvenes mas influyentes (y queridas) del universo digital de nuestro país solo quiere hablar del éxito que está teniendo Name The Brand, su primera colección de fiesta, y que ha tenido un millón y medio de visitas en la web en solo una semana. « Estoy feliz. Ha sido un año de preparación y unos últimos meses de mucho trabajo, y me ha aliviado este éxito». Para «Cápsula 0» ha creado 17 prendas «que yo me pondría», pero pretende en las siguientes -«espero tener lista ‘‘Cápsula 1’’ para febrero»- involucrar a sus seguidores y que sean ellos, junto al equipo de Name the Brand, los que le ayuden a crear la ropa que necesitan. «Las influencers tenemos un contacto y cercanía con nuestros seguidores que no puede tener una diseñadora de moda», apunta.

María Pombo - Ángel de Antonio

Lo dejó patente cuando puso en manos de sus seguidores la elección del nombre de su firma, mediante votación en su tienda on line, y en 24 horas, más de 100.00 personas votaron para escogerlo. ¿Por qué no puso su propio nombre? «No quería por varias razones, pero la principal es que busco que perdure en el tiempo sin que dependa de mí. Yo el año que viene puedo pasar de moda y no quiero que la marca se vea afectada por mi nombre». ¿Piensa, entonces, que el fenómeno influencerse se dirige hacia su fin, como auguran algunos? «No, pienso que le queda mucho tiempo. Surgirán nuevos perfiles y los que estamos desde hace más años - María lo es desde los 19 años- tendremos que reinventarnos para no quedarnos atrás».

Tiene reuniones con su representante todas las semanas para fijar metas y encarar retos. «No acepto todo lo que me proponen, porque acabaría siendo una teletienda y creo que eso satura mucho a nuestro público. También intento trabajar con marcas a largo plazo», explica.

Ángel de Antonio

Y no es la única de su familia que vive en mayor o en menor medida de Instagram. Sus hermanas han pasado el millar de seguidores y también han sabido hacer negocio con esta red social. «Lucía (168.000 seguidores) es piloto y las redes sociales para ella son una afición y un método de ingreso en su tiempo libre. A Marta (373.000) hace años le asustaba mucho la idea de abrirse a las redes sociales, pero la “obligué” porque sabía que tenía mucho que aportar y que a la gente le iba a encantar. Y Gabi, la pequeña, que es como una hermana más , se ha sumado al carro este verano y está siendo todo un descubrimiento para la gente: en solo un mes llegó a los 100.000 seguidores». Por algo las llaman «las Pombashian». «Fue por una broma que hicimos en un vídeo de YouTube y ya nos quedamos con ese mote».

María Pombo es la alegría personificada y gestiona de maravilla las críticas de los haters. «Voy por épocas, pero normalmente no me afectan nada. Gracias a Dios tengo una familia y un marido (Pablo Castellano) que siempre están conmigo en los momentos más débiles”, apunta. ¿Nunca has tenido una crisis por el exceso de exposición y has querido cerrar Instagram? «Lo he pensado alguna vez, pero nunca en serio, cuando me pasa intento desconectar unos días y pasar tiempo con mi familia y amigos, luego vuelvo con fuerza». Tampoco piensa en el futuro: «No sé que será de mí en unos años, mientras tanto estoy intentando abrirme nuevos caminos que me ilusionan mucho», pero reconoce que un salto a la gran pantalla le encantaría, «aunque me genera mucho respeto. Me han propuesto algunas cosas, pero no he visto que fuera ni el proyecto ni el momento para mi».

Boda de María Pombo y Pablo Castellano - David S. Bustamante

Lo que menos le gusta de su trabajo es que la gente sea crea con el derecho a opinar e inventarse cosas de ella. Y no responde a lo que no le gusta de sí misma «porque luego la gente aprovecha para hacerte daño con tu punto débil». Sí confiesa que tiene muy poca paciencia, y que se cuida poco, como la mayoría de las chicas de su edad. «Intento no maquillarme cuando no trabajo y todos los días me hidrato la cara día y noche». Reconoce, entre risas, que Pablo se cuida más que ella: «Él no puede salir de la ducha sin ponerse crema de cuerpo, y yo creo que no me la pongo desde verano. Ya os he dicho soy muy impaciente», bromea.

¿Qué consejo le darías a una niña adolescente que quiera ser una influencer profesional? «¡Le daría tantos! Pero empezaría por decirle que el “factor suerte” es muy importante, que estudie algo que le ilusione y que empiece en el mundo de las redes sociales como hobby, que vea cómo reacciona su público y no intente copiar otros perfiles de éxito, porque lo que realmente le gusta a la gente es la naturalidad y a lo mejor lo que le funciona a una no le funciona a la otra». Tomen nota.