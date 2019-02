María Lapiedra y Guatavo González «se forran» gracias a su ruptura La que fuera actriz porno y el periodista han concedido entrevistas en exclusiva por separado contando todos los secretos sobre su relación

María Lapiedra (34 años) ha gastado y Gustavo González (53) han puesto punto y final a su relación y ambos han gastado su último cartucho al contar todos los detalles sobre su relación. Tanto la actriz como el periodista han concedido diferentes entrevistas en exclusiva exponiendo su versión de los hechos.

La revista «Lecturas» ha dado voz a una «decepcionada y humillada» Lapiedra, que ha asegurado sentirse «menospreciada» por su ex pareja. Le ha acusado de no haber luchado lo suficiente por su relación, que salió a la luz hace apenas un año: «Me tuvo ocho años a la sombra, casi sin salir de la cama. No he podido superarlo, eso crea inseguridad».

Se ha mostrado destrozada con la forma en la que su ex pareja hablaba sobre ella con sus amigos, pues se siente como un «trofeo»: «Me contaron que les decía cómo hacíamos el amor, aquí y allí, las posturas, todo. Me sentó fatal».

GTRES

Por su parte, González también ha «vendido» su ruptura a la revista «Diez Minutos», donde ha contado su versión de los hechos. El paparazzi sostiene que « es la mujer a la que más ha querido» pero que se siente «humillado, presionado y chantajeado» por ella. Confirma que su ex pareja le ocultó sus intenciones de dar una exclusiva y que «la urgencia de María por facturar ha desencadenado todo».

Parece que el único aspecto en el que coinciden es el detonante de la ruptura. Ambos aseguran que fue a raíz del cumpleaños del padre de González: «Mis hijos no pueden coincidir con ella y yo entiendo que necesitan un tiempo. No puedo elegir entre ellos y María. No puede ponerme en esa tesitura». Ella también ha explicado que no acudir al cumpleaños le dolió mucho, pero que en una ocasión, uno de los hijos de su ex pareja la llego a llamar «pedazo de puta».

Hace unos días María Patiño descubrió las intenciones de Lapiedra de vender una exclusiva millonaria, algo que posiblemente motivara también la entrevista de González. La reacción del colaborador ante las declaraciones de su ex pareja no se ha hecho esperar y ha estallado en mitad del programa «Sálvame». «Puedo entender que penséis que esto es parte de una estrategia para facturar», ha dicho al tiempo que calificaba de falsas dichas sospechas.