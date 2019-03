María José Suárez fue detenida en Barajas por una antigua infracción de tráfico La Policía trasladó a la ex Miss España desde el aeropuerto de Madrid a los juzgados de Plaza de Castilla, donde prestó declaración

María José Suárez (44 años) acababa de aterrizar, el pasado martes, en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez con la intención de pasar una corta estancia de tres días en la capital. De manera inesperada, le saltó la alarma en el control de pasaportes debido a una «reclamación judicial», según avanzó ayer el programa de televisión «Espejo Público». En ese momento se ordenó la detención de la que fuera Miss España en 1996, quien fue conducida por la Policía hasta los juzgados de Plaza de Castilla. Una vez allí, fue fichada y prestó declaración en presencia de su abogado, antes de ser puesta en libertad.

La ahora diseñadora de moda llegaba a la capital procedente de República Dominicana. Meses atrás se instaló en Punta Cana junto a su marido, el empresario catalán Jordi Nieto -gestiona varios negocios en el país caribeño-, con quien se dio el «sí, quiero» el pasado verano. Elías, el hijo que tienen que en común, fue testigo de su enlace en la isla de Santorini (Grecia). Hasta poco después de su boda, la sevillana tenía fijada su residencia en Miami.

La visita de Suárez a Madrid se debía a motivos profesionales, tal y como ella misma anunció en su cuenta de Instagram antes de ser detenida en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Tras salir de los juzgados de Plaza de Castilla, pasó el resto del día con varias amigas. Y ayer, a las ocho de la mañana, ya estaba pasando por peluquería y maquillaje para asistir a un evento publicitario de la cadena de supermercados LIDL.

Conducir sin carnet

La noticia de su detención trascendió cuando Suárez todavía se encontraba en el acto promocional. Un asistente a la presentación le preguntó sobre su detención en el aeropuerto y Suárez lo «desmintió». La exmodelo atribuyó el incidente a la pérdida de su maleta: «Me lo acaban de decir y estoy flipando. Lo único que ha pasado es que he denunciado a la Policía la pérdida del equipaje para el tema del seguro», dijo. Pero dicha demanda se tramita en el propio aeropuerto y no hace falta personarse en Plaza de Castilla. Aún así, bromeó: «Pero bueno, si tengo que pagar una multa, la pago mañana con una transferencia. No hace falta que me vayan a buscar al aeropuerto».

Pese a su insólita versión sobre lo ocurrido -y aunque en un primer momento también se dijo que había sido detenida por acumular dos deudas económicas en España- ABC pudo confirmar que la detención de María José Suárez se debió a «una reclamación judicial relacionada con un delito por manejar un vehículo sin tener el carnet de conducir en vigor».

Vida en Punta Cana

La ahora diseñadora, que ya tiene una tienda de moda para fiestas en Sevilla, ha estado estos dos últimos meses volcada en la próxima apertura de un nuevo establecimiento en la madrileña calle Hermosilla, que, hasta esta semana, estaba supervisado a distancia desde su particular paraíso en Punta Cana. Hoy volverá a casa junto a su marido y el pequeño Elías, quien, según la propia Suárez, «está feliz. Se pasa el día «descalzo y jugando por la playa».