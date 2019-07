Viva la vida María Edite Santos, madre del hijo de Julio Iglesias: «Todavía queda guerra» La madre de Javier Sánchez Santos ha contado cómo comenzó su historia con el cantante

María Edite Santos ha luchado durante mucho tiempo por conseguir que Julio Iglesias reconociera la paternidad de su hijo, Javier Sánchez Santos. Concretamente han pasado 28 años desde que inició su batalla judicial contra el cantante en 1991 y ahora, al fin, un tribunal les ha dado la razón.

A pesar de que exista la posibilidad de recurso, tal y como ha anunciado el abogado de Iglesias, la bailarina se muestra muy feliz y así lo dejó ver el pasado domingo en el programa «Viva la vida»: «Ha sido una lucha muy grande, de muchos años, pero ha merecido la pena». María Edite Santos, durante su entrevista recordó el dolor por el que ha tenido que pasar durante todo este tiempo: «Pensé en quitarme de en medio, no podía más. Perdono, pero no olvido, durante el embarazo y todos estos años he pasado mucho». Además, la artista confiesa que a pesar de que el tribunal les haya dado la razón a ella y a su hijo « todavía queda guerra».

La portuguesa quiso poner a los espectadores en antecedentes y explicó cómo comenzó su historia con Julio Iglesias. Llegó a España en 1975 con 20 años, y según asegura ella no sabía nada acerca de su vida, pues en Portugal en aquel entonces no era conocido: «No sabía que estaba casado». «Teníamos una relación, nos veíamos todos los días, íbamos a la playa, a tomar algo…», aseguró Santos.

El día que se percató de la realidad fue a raíz de su encuentro con Isabel Preysler en una sala de fiestas vio como fue directa hacia Iglesias: «Pasó a mi lado. Estaba cabreadísima, no quería saber nada de él».

Cuando mencionaron la herencia que podría corresponderle a su hijo, la madre de Javier Sánchez Santos respondió lo siguiente: «Solo pensáis en lo que va a tener, pero ¿y lo que no tuvo?».