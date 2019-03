Marco Rubio se hace eco de la información de ABC y pide que retiren la visa al hijo del ministro de Defensa de Maduro

El senador republicano por el estado de Florida, Marco Rubio, se ha hecho eco de la noticia publicada por este diario sobre las opulentas fiestas de las que disfruta en Madrid Mitchell Padrino, hijo de Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Nicolás Maduro.

En su publicación de Twitter, el político denuncia la alarmante situación que atraviesa el país mientras que el hijo de Padrino disfruta de una salida de ocio en la capital. «Mientras la gente en Venezuela no tiene comida, bebe agua contaminada y muere por falta de diálisis, ABC caza al hijo del cabeza del Régimen militar de Maduro de fiesta en Madrid tomando pastillas de éxtasis». Además ha pedido a España que le cancele el visado.

While people in #Venezuela have no food,drink polluted water & die from lack of dialysis media outlet @ABC_gente catches son of head of #MaduroRegime military @vladimirpadrino partying in #Madrid using ecstasy pills.#Spain should revoke his visa. https://t.co/Zw0ydgH8eK via