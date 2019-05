Maradona, otra vez solo: Verónica Ojeda le deja y vuelve a su país Esta semana se dio a conocer que, tras una escandalosa separación, la madre del niño dejó a El Pelusa solo en México y regresó con su vástago a su Argentina natal

Fue un ídolo de multitudes en su auge como futbolista. Y todavía hay quienes identifican la Argentina con su desempeño como deportista que llevó a Diego Armando Maradona convertirse en icono de su nación a nivel mundial. Sin embargo, los años pasaron y las informaciones que se publican sobre el ex astro de fútbol no suelen ir en las páginas deportivas, sino en las de la prensa del corazón. Sus escándalos amorosos, sus peleas y sus problemas con la Justicia han llevado al actual entrenador a protagonizar las noticias más insólitas.

Lo último que se sabía de «El Diego» –como le llaman en su país de origen- en materia sentimental era que a finales de 2018 había puesto un cierre a su noviazgo con Rocío Oliva, tras una larga relación que se extendió durante ocho años. Apenas comenzó a circular la noticia, Diego ya se embarcaba en una nueva aventura amorosa y regresaba con su exnovia Verónica Ojeda, con quien tuvo a su hijo de seis años, Diego «Dieguito» Fernando. Sin embargo, poco duró la apuesta: esta semana se dio a conocer que, tras una escandalosa separación, la madre del niño dejó a El Pelusa solo en México y regresó con su vástago a su Argentina natal.

Horas más tarde, el mismo Diego también emprendió un vuelo a la ciudad de Buenos Aires, pero por una cuestión de salud: para hacer frente a una postergada operación de su hombro izquierdo. Finalizada la intervención quirúrgica, el entrenador regresará a México, donde tiene contrato laboral por 24 meses más.

La razón de la ruptura

Desde que comenzó en año todo parecía indicar que Ojeda, Maradona y «Dieguito» conformaban una familia feliz. En las redes sociales se mostraban imágenes del cumpleaños de seis del pequeño junto a su padre, Verónica publicaba fotos del hijo de ambos visitando al Pelusa en sus entrenamientos y hasta el DT llevaba al niño al colegio en ocasiones.

Sin embargo, el comportamiento del exfutbolista en las últimas semanas habría disparado la furia de su nueva –y antigua- pareja. Según informa el sitio argentino Teleshow, el motivo de la pelea habría sido que Ojeda encontró un intercambio de mensajes entre Maradona y su ex Rocío Oliva. Esto habría desencadenado una pelea de ambos, que terminó con el regreso de la madre del niño a su país.

Si bien por el momento no se sabe cuál será el final de la historia, la prensa argentina especula con una próxima reconciliación entre Maradona y Rocío Oliva. La noticia genera sorpresa, dado que ambos se habían criticado mutuamente de manera pública tras la separación. «Yo no soy un pegador, pero era para arrancarle la cabeza. Me hizo de todo», alcanzó a pronunciar el exjugador luego de la ruptura amorosa.

La vuelta de Maradona

El regreso de El Pelusa a Argentina, como toda aventura que emprende el exjugador, también estuvo cargado de polémicas y controversias. En primer lugar, el exastro debió afrontar una demora en el aeropuerto que entorpeció si arribo al país andino. De acuerdo con Infobae, el retraso se debió a que agentes de la policía local le notificaron de la causa que le inició Oliva semanas atrás –por la que le exige el pago de 6 millones de dólares y la compra de una vivienda en territorio porteño-. La primera audiencia por el juicio es el próximo 13 de junio, pero la prensa local especula con que el entrenador no asista a la cita.

Pero, además, «El Diez» también fue noticia porque aprovechó los flashes de la prensa porteña para expresar su apoyo incondicional a la fórmula que integran la expresidenta Cristina Fernández de Kircher y el político Alberto Fernández para reemplazar a Mauricio Macri en la presidencia el próximo mes de diciembre. «Ya en Buenos Aires, camino a casa, con mi amigo Matías Morla. Muy contento con la noticia de que Alberto Fernández será nuestro nuevo presidente, de la mano de la GRAN Cristina. Saludos a todos!», escribió en las redes sociales.

Ausencias

En los últimos tiempos, la relación de Maradona con «sus» mujeres viene siendo un tanto complicada. Y no solo por sus enredos amorosos, sino también dentro de su familia. El año pasado, cuando su primogénita Dalma Nerea Maradona dio «el sí» frente al altar en la localidad bonaerense de Pilar, su padre fue el gran ausente el día de la boda. Tras dejar la «silla vacía», El Pelusa culpó públicamente a su hija de haber escogido una fecha para el evento que no se ajustaba a su agenda laboral.

Pero la semana pasada, su otra hija Gianinna –hermana de Dalma, frutos del matrimonio de Maradona con Claudia Villafañe- festejó su cumpleaños número 30. Y su padre tampoco estuvo allí para la gran cita. Con el regreso del exdeportista a Argentina para su operación podría abrirse un nuevo capítulo en la historia familiar, como así también en la vertiginosa relación de El Pelusa con Rocío Oliva.