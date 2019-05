Manuel Benítez «El Cordobés» niega un encuentro con su nieta Alba Díaz «Es totalmente falso. Ni yo la vi, ni ella me vio a mí. Al día siguiente cuando leí esta noticia me eché las manos a la cabeza, ya no saben qué inventar para hablar de mí», dijo el torero visiblemente molesto

Manuel Díaz fue reconocido por la Justicia el año pasado como hijo de Manuel Benítez, «El Cordobés». Tras años de lucha, el torero logró que su verdad saliese a la luz. Echó a rodar la demanda de paternidad, con mucho trueno de polémica, y ganó. Lo que pasa es que el padre, ya no padre supuesto, se empeña en seguir mirando a otro lado. A día de hoy padre e hijo siguen sin haberse visto y a pesar de las insistencias de Díaz, parece que el veterano torero no cambiará de opinión, por lo menos por el momento.

Una guerra familiar que ha vuelto a resurgir la semana pasada cuando Alba Díaz junto a su novio, Javier Calle, compartieron plaza con su abuelo en La Maestranza de Sevilla. Los medios fueron los primeros que se dieron cuenta de esta incómoda coincidencia y comenzaron a saltar todas las alarmas sobre un supuesto cara a cara entre nieta -fruto de la relación de Manuel Díaz con Vicky Martín Berrocal- y abuelo, un hecho que finalmente no ocurrió y que ha querido dejar muy claro el torero esta semana: «Estoy cansado de que se cuenten embustes, hay que ir con la verdad por derecho y esto que han contado no es verdad, se lo han inventado y eso no lo voy a consentir , vaya panda de mentirosos», decía visiblemente molesto.

Alba Díaz y Javier Calle - Gtres

«Es totalmente falso. Ni yo la vi, ni ella me vio a mí. Al día siguiente cuando leí esta noticia me eché las manos a la cabeza, ya no saben qué inventar para hablar de mí. Yo entré por el patio de caballos y allí no estaba, no saben el daño que pueden hacer, me quedo con lo bueno de la tarde y, sobre todo, con lo bien que lo pasamos. Si esto hubiese pasado, existirán imágenes, que las saquen, no pueden porque no existen», aunque asegura que las puertas de su casa están abiertas: «Las puertas de esta casa están abiertas para todos mis hijos, ha venido quién ha querido y quién no ha querido, pues habrá estado haciendo otras cosas que creerían que son más importantes, estoy cansado de que algunos se rían de mí».