En Manhattan o en Florida, las espectaculares casas en las que vivirán los Trump a partir de enero Tras su derrota contra Joe Biden, la familia presidencial tendrá que abandonar la Casa Blanca para regresar a algunas de sus propiedades

Donald Trump se resiste a reconocer la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de EE.UU., pese a que incluso algunas de las personas más destacadas de su círculo privado le están apremiando para que asuma la derrota; entre otras, su yerno Jared Kushner, casado con su hija Ivanka, y su esposa Melania. Aún así, tarde o temprano tendrá que abandonar la Casa Blanca para regresar a alguna de las magníficas propiedades que ha atesorado a lo largo de su vida empresarial.

Según una reciente información de «The New York Times», Donald Trump, en su faceta de magnate inmobiliario, aún no ha saldado una deuda de 1.1oo millones de dólares por diversas inversiones. De acuerdo con el rotativo neoyorquino, la compañía Trump no solo posee más 2.ooo mil millones en bienes raíces en la ciudad de Nueva York, Washington D.C. o San Francisco, entre otras localidades, sino que también tiene tiene alrededor de 122 millones de dólares en bienes raíces personales a lo largo de la costa este (según estimaciones de «Forbes»).

En junio de 2019, Trump vendió, en California, una mansión de estilo Tudor de 5.395 metros cuadrados situada en Beverly Hills, por 13,5 millones de dólares, según informó «The Angeles Times». Las casas de las que dispone una vez abandone la mansión presidencial se distribuyen de la siguiente manera: dos propiedades en Nueva York, tres en Florida, dos en Virginia y una en la isla caribeña de San Martín. Esto hace un total de ocho lujosas propiedades.

Pero de esas ocho propiedades, dos destacan como símbolo del poderío del apellido Trump: su ático en la Trump Tower de Manhattan y la mansión en Mar-A-Lago, en Florida. Tras perder en las urnas contra el demócrataJoe Biden, ¿se instalará en la Gran Manzana o en Florida?

En la Quinta Avenida, se encuentra ubicado el emblemático edificio Trump World Tower, que alberga el espectacular ático en la planta 66. El «penthouse», valorado en 100 millones de dólares, cuenta con un bajo privado y dos recibidores a los cuales se accede a través de una doble puerta de bronce macizo. El apartamento se caracteriza por su abigarrada decoración estilo Versalles.

El lujoso ático tiene puertas doradas, la mayoría de los rincones están cubiertos por molduras con el mismo revestimiento y los techos están pintados con líneas rectas para detallar el contraste de los colores. Además, uno de los salones también cuenta con una cubierta decorada de manera singular: la reproducción de algunos de los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, en el Vaticano.

Pero no todo acaba en la Gran Manzana. Otro símbolo del poder de la familia es el exclusivo «búnker» que Trump adquirió en 1985: la mansión de Mar-A-Lago, con 126 habitaciones, ubicada en Palm Beach (Florida). De entre todas las propiedades que poseen, esta es la más querida por Melania: «Es donde nos casamos, con una gran fiesta. Es un lugar muy especial para nosotros», reconoció la tercera esposa del presidente a un medio estadounidense.

Y es que además de contar con unas vistas excepcionales al mar, la propiedad, levantada en primera línea de playa por la filántropa Marjorie Merriweather Post en 1927, cuenta con 89.031 metros cuadrados, en los cuales se pueden apreciar una gran cantidad de mármoles procedentes de un antiguo castillo en Cuba, piedras finamente talladas y antigüedades. La casa forma parte del Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos.