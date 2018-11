Maluma se defiende de las críticas: «Yo me enamoro, sufro y lloro como cualquier persona» En una entrevista con la televisión argentina, el cantante ha hablado de su relación con la modelo Natalia Barulích y ha desmentido su imagen de «latin lover»

Maluma es uno de los hombres más deseados del momento y también uno de los más criticados. Su imagen de «latin lover» y las letras de sus canciones, consideradas por muchos como machistas, han puesto al joven en el foco de todas las críticas. Sin embargo, él se defiende y niega su imagen de mujeriego.

En una entrevista para la televisión argentina, el cantante colombiano ha asegurado que «tras las bambalinas soy todo lo contrario a lo que ven en el escenario. Soy muy familiar y tengo una relación sentimental que lleva más de un año. Es importante que la gente sepa que yo me enamoro, sufro y lloro como cualquier persona».

Y es que el joven está muy enamorado de su pareja, Natalia Barulích, a quien conoció en el videoclip de su tema «Felices los cuatro». «Es una gran compañera. Me entiende y me acompaña mucho. Es la primera vez que la gente sabe algo de mi privacidad o de mis relaciones y yo me siento muy feliz de que la gente conozca ese lado de Juan Luis», afirmó el joven, utilizando su verdadero nombre, «soy un romántico y me gusta hacerla sentir bien».

Ver esta publicación en Instagram 🌭 Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 10 Oct, 2018 a las 9:43 PDT

Por otro lado, Maluma ha reconocido que vive una relación «sin ataduras». «No soy celoso y no me gusta la mujer celosa, creo en el amor libre porque el amor es eso: libertad. Me gusta que ella tenga su espacio, que viva y que haga sus cosas. Igual que yo, está pasando un buen momento en su carrera y tenemos una hermosa química a nivel musical que fue lo que nos conectó cuando nos conocimos. Siempre trataré de apoyarla, empujarla y ser una gran motivación para ella», afirmó.

Además, el artista reconoció que su mejor plan en pareja es relajarse en casa con un buen vino junto a Julieta, la perra de ambos, y que de momento no piensan en boda: «Tampoco necesitamos un anillo para comprometernos. Es más importante tener un lazo entre corazones que una simple sortija. Me encantaría casarme pero prefiero tener un amor real y que no dependa de nada. Sueño con vivir en una hacienda gigante con caballos, formar mi propia familia y tener hijos siendo un padre joven, pero por el momento no le pongo mucha cabeza a eso».