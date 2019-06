Malú y Rivera, juntos en público Esta mañana han salido a la luz nuevas imágenes de la pareja cerca de la vivienda de ambos

La relación entre Malú y Albert Rivera fue una noticia que sorprendió a muchos, incluso dentro del círculo personal de la pareja. Y aunque ninguno de los dos protagonistas confirmaba ni desmentía este supuesto romance, hace unos días el «Programa de Ana Rosa» mostraba por primera vez unas imágenes que evidenciaban lo que era un secreto a voces. Esta mañana, la revista «¡Hola!» ha publicado nuevas fotografías que terminan de confirmar la relación entre la cantante y el político.

Malú y Albert Rivera saliendo de almorzar juntos

Tras seis meses de noviazgo, la pareja ha sido fotografiada por primera vez esta semana mientras almorzaban solos en un restaurante de Pozuelo de Alarcón. Al terminar, Rivera abandonaba solo el lugar para recoger a Malú con el coche en la puerta, debido a las dificultades que sufre la cantante para andar tras su reciente operación de tobillo. Cabe recordar que Malú sufrió a principios de año una rotura de ligamentos del tobillo derecho durante uno de los ensayos de «Oxígeno tour», la gira en la que se encontraba inmersa.

Tras abandonar juntos la zona, la pareja visitó a la madre de la cantante, Pepi Benítez, exmujer del cantautor Pepe de Lucía. «Me parece que está muy bien el muchacho», declaró en su día frente a las cámaras de «Sálvame» que aguardaban día y noche en las inmediaciones de la vivienda con el objetivo de confirmar la relación de su hija con el líder de Ciudadanos.

A pesar de que la pareja se ha esforzado al máximo para mantener su relación en la sombra, fue el pasado 27 de febrero cuando salieron a la luz las primeras pistas de una supuesta la relación, pero la pareja todavía no ha querido dar ningún tipo de declaración al respecto. El romance se ha mantenido en estricto secreto para que no afectara a la campaña electoral de Rivera frente a las pasadas elecciones generales y europeas.

Desde el primer momento, muchas personas se preguntaron cuál era el nexo que tenían en común Rivera y Malú, pero lo cierto es que ambos comparten orígenes andaluces, pues la madre del político nació en Cútar, un pequeño pueblo de Málaga donde pasó numerosos veranos durante su infancia y adolescencia. Además a ambos les apasaiona la música y especialmente el flamenco.

Tres meses después de que su relación saliese a la luz, la pareja hace «por fin» vida normal y tranquila por las afueras de Madrid. Aunque todavía evitan a la prensa, poco a poco se dejan ver juntos y como prueba de ello han salido publicadas esta mañana en la revista «¡Hola!» unas fotografías en las que se les puede ver en actitud relajada y distendida.

Por su parte, el padre de Malú aclaraba en la revista «Semana», como su familia siempre había sido «muy reservada» con su vida privada, de ahí que no haya comentado nada sobre la relación de su hija a pesar de que en su día confesó que había coincidido con el político en algunas ocasiones.

Confirmación del noviazgo

Rivera y Malú viven en la zona noroeste de Madrid, pero por el momento, no comparten casa. Sin embargo, la cantante acaba de poner a la venta la suya de Majadahonda.

Por su parte, el político ha aparecido hoy en «El programa de Ana Rosa» donde la presentadora ha hecho referencia a las imágenes publicadas esta mañana por la revista. El líder de Ciudadanos reconocía ser feliz, conluyendo con un agradecimiento: «Juzga tú misma. Quiero agradeceros el tratamiento que le habéis dado al tema», ha concluido.

No es la primera vez que el político da pistas sobre su relación en televisión. A comienzos de abril, en una entrevista con Bertín Osborne, habló por primera vez de su noviazgo pero sin hacer alusión a Malú: «Estoy orgulloso de vivir en un país donde la gente es libre, vive con quien quiere, rehace su vida o no, se acuesta con quien quiere, tiene hijos o no...Y como estoy orgulloso de vivir en ese país, lo quiero para mí también», dijo. Pocos días después reconoció ante Susanna Griso el gran cambio en su vida: «Ha sido un año de muchos cambios...En lo personal, dejé una relacion de cuatro años y he empezado otra».

El político rompió con Beatriz Tajuelo en noviembre de 2018 y a su vez Malú confesaba en redes que le estaban pasando «cosas muy bonitas». En el caso de la cantante la última relación conocida fue con Gonzalo Miró, con quien rompió en 2017.

A pesar de sus discretas apariciones en público, algunos medios ya han publicado que la pareja asistirá a la boda de Melendi con Julia Nakamatsu y a la del político Manuel Valls, compañero de partido de Albert Rivera en Ciudadanos, con la empresaria Susana Gallardo.