Los inicios de Macarena García: «¿Cómo nadie me dijo que me quitara eso?» La actriz consiguió en pocos años convertir su estilo en la antítesis de lo que lucía antes y ahora es icono de moda para muchos

Ahora es una de las actrices más guapas y estilosas del panorama nacional y siempre acierta en la alfombra roja, pero no siempre fue así. Los estilismos de Macarena García en sus inicios dejaban mucho que desear pues ocultaban su belleza y le hacían parecer mayor de lo que era. Afortunadamente su físico era espectacular y su simpatía y profesionalidad hicieron que cayera bien a la crítica, y como consecuencia al público. Ahora la actriz -gracias a la incondicional ayuda de sus estilistas- ha conseguido sacar a la luz la diva que lleva dentro.

Consiguió en pocos años convertir su estilo en la antítesis de lo que lucía antes y ahora es icono de moda para muchos. Tanto es así que la firma Springfield la ha elegido como protagonista en su nueva campaña «Zero Gravity 100% Fit». ABC ha hablado con ella para recordar sus inicios estilísticos y sus preferencias a la hora de vestir en la actualidad. «De repente descubro fotos y pienso: '¿En qué momento fui así a ningún lado? ¿Cómo me dejaron? ¿Cómo no me dijeron que me quitara eso?», reconoce entre risas la actriz. «Luego ya conocí a mis estilistas, te dejas aconsejar y te traen marcas que tienen cosas maravillosas y que es una suerte poder ponértelo. Son bastante profesionales porque respetan mi estilo. Me conocen y saben lo que me gusta, pero siempre la última palabra siempre es mía», y añade: «Aunque sí, sobre todo en mis comienzos era horrible porque iba con la ropa que tenía en mi armario».

Ahora la intérprete puede presumir de estilo propio: «No me inspiro en nadie a la hora de vestir. Dependiendo de la situación me visto de una u otra manera. Yo creo que la moda es una forma bonita para expresar cómo estás, quién eres o qué quieres contar al mundo. Intento ser fiel a mí misma y no copiar el estilo a nadie», y asegura que ella, en referencia a sus estilismos, se define como «una persona natural, clásica y sencilla». Así, le gusta ir con zapatillas salvo en ocasiones especiales que no tiene problemas en calzarse unos tacones de infarto: «Para salir de fiesta unos taconazos cómodos. Me gusta mucho bailar por la noche y necesito estar cómoda», declara. Y si tiene que elegir entre falda o pantalón, siempre se decanta por la última opción «y siempre vaqueros».

Macarena Gracía se encuentra en uno de sus mejores momentos tanto profesionales como personales. Inmersa en la grabación de la segunda temporada de «La otra mirada», la actriz estrenará el próximo 3 de mayo «A pesar de todo», la nueva película de Netfliz protagonizada por la intérprete junto a Blanca Suárez, Amaia Salamanca y Belén Cuesta, que se meterán en la piel de cuatro hermanas obligadas a reencontrarse tras la muerte de su madre, interpretada por Marisa Paredes. «Es un lujazo haber trabajado con ellas y hemos formado un grupito muy chulo. Se nota mucho cuando trabajas con gente que te entiende y tiene forma parecida de hacer las cosas. La verdad es que nos hemos hecho grandes amigas y de vez en cuando hacemos planes juntas», reconoce.