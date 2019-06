Instagram Maestro Joao, irreconocible: pierde 19 kilos en tres meses Sus seguidores se han sorprendido mucho al conocer la noticia a través de sus redes sociales

El exconcursante de «Supervivientes» Maestro Joao ha querido compartir con sus seguidores de Instagram su felicidad tras haber adelgazado 12 kilos. Al parecer, después de volver de Honduras ganó peso y ahora ha decidido ponerse en manos de especialistas para volver a sentirse bien consigo mismo.

«Maris, por fin he conseguido perder, en tres meses, los kilos que me sobraban. Estoy feliz y quiero agradecérselo a la doctora Electa Navarrete. Gracias a ella lo he conseguido y os lo recomiendo. Para adelgazar es la mejor, en apenas tres meses 19 kg. Olvidaos de la estética, es por salud, por felicidad, por vivir sano. Yo soy feliz. Gracias, Electa», ha escrito en su perfil de Instagram.

Sus seguidores en redes sociales se han sorprendido mucho al conocer la gran cantidad de peso que ha perdido en tan solo tres meses. Por su parte, la doctora que le ha ayudado en este proceso se siente orgullosa de él y también le ha enviado un mensaje a través de Instagram: «Enhorabuena mi querido Maestro Joao. Estoy contenta porque has conseguido perder los kilos que necesitabas para estar en tu peso ideal, pero estoy triste porque ahora te veré un poco menos. Te haces querer muchísimo, nos vemos pronto».

En el punto de mira

Recientemente tanto Maestro Joao como su pareja, Pol Badía han estado en el punto de mira tras publicarse unas imágenes en las que este último aparecía besándose con el actor Fernando Tejero. Este asunto generó un gran revuelo pues parece ser que todo fue un montaje orquestado por la pareja.