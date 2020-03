La madre de María Jesús Ruiz estalla: «No se quiere, por eso está con un casado» Juani Garzón rompe su silencio sobre la difícil situación sentimental que atraviesa su hija y que ya afecta a toda la familia

Parecía que María Jesús Ruiz había conseguido, de una vez por todas, dar con la tecla correcta en el amor. Tras un turbulento pasado, marcado por sus relaciones con Julio Ruz y José María Gil Silgado, fruto de las que han nacido sus dos hijas, la exmiss presumía de haber encontrado al que, ella creía, era el hombre de su vida: Curro.

Mucho se había rumoreado sobre la pareja, pero no fue hasta la visita de la modelo a «Sálvame» cuando ella misma confirmó que estaba de nuevo ilusionada con quien fuera su community manager (la persona que se encargaba de sus redes sociales). Pero esa misma tarde le aguardaba la más amarga de las noticias, que llegó de la mano del programa y que dejó a la gaditana en shock: Curro estaba casado desde hacía 15 años y había estado llevando una doble vida con ella.

Sin darle credibilidad en un principio, y mientras los colaboradores se referían a ella como mentirosa por considerar que había sido todo un montaje para ganar dinero, lo cierto es que apenas unas semanas después María Jesús ofreció una entrevista en exclusiva confesando que había perdonado a Curro y se habían dado una segunda oportunidad a pesar de la negativa de su familia: «Yo lo quiero, y cuando una persona siente de verdad... Hay que amar, hay que disfrutar y perdonar». Eso sí, confesó que se quedó «destruida» cuando se enteró de todo.

Ahora, Juani Garzón, su madre, muy conocida por acudir a los platós para defenderla mientras concursaba en «Gran Hermano Vip», ha roto su silencio y ha dicho todo lo que piensa sobre la relación de su hija. «Curro ha demostrado que no quiere a mi hija. Cuando me enteré de que estaba casado, se me cayó el mundo entero. ¡Me dan taquicardias y subidas de tensión!», confiesa a la revista «Lecturas».

A pesar de desear que su hija encuentre el amor, esta situación la tiene muy preocupada y no cree que sea la persona correcta: «Me duele mi hija, lo ha pasado muy mal. Curro nos ha engañado, le hemos abierto las puertas de casa y de nuestro corazón. Nos ha faltado el respeto», continúa. Y, finalmente, hace una dura confesión sobre su hija: «No se quiere, por eso está con un hombre casado. Ella no era así, es por las heridas de la vida».