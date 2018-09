La madre de Demi Lovato, sobre el estado de su hija: «Está viva por las plegarias que se hicieron aquel día» Dianna de la Garza se pronuncia por primera vez tras el ingreso hospitalario por sobredosis de la artista

Dos meses, ese es el tiempo que hace desde que Demi Lovato fue hospitalizada por sobredosis. Durante este tiempo poco o nada ha trascendido sobre su estado de salid, hasta ahora, momento en el que su madre, Dianna de la Garza, ha hablado sobre cómo evoluciona la artista.

«Está feliz, sana, trabaja para estar sobria y está recibiendo toda la ayuda que necesita. Eso me da esperanza sobre su futuro y el de nuestra familia», ha señalado de la Garza en una entrevista para Newsmaxtv.

Aunque ahora todo parece estar estable, en su momento, las sensaciones fueron muy diferentes. «Me quedé en shock. No sabía qué hacer. Simplemente es una cosa que no esperaba, jamás, escuchar decir sobre uno de mis hijos», manifiesta la progenitora de Demi. Según cuenta en esta entrevista, fue la propia asistente de la cantante la que alertó a la familia de que Demi se encontraba consciente pero sin hablar.

«Dallas, Madison y yo saltamos del coche y corrimos a la sala de emergencias para estar a su lado. No tenía buen aspecto. Pero le dije “Demi, estoy aquí, te quiero”, y ella me respondió “Yo también te quiero”», ha explicado la autora del libro «Falling with wings» (Caer con alas) para narrar el momento en el que la cantante fue trasladada al Cedars-Sinaí Hospital.

Fue una dura estancia en el hospital, por eso, tras recibir el alta, la cantante del tema «Sober» -en el que precisamente habla sobre sus problemas con el alcohol- Lovato decidió ingresar en un centro de rehabilitación para superar sus adiccones.

«Siento que la razón por la que hoy está viva es por las millones de plegarias que se hicieron aquel día cuando todo el mundo descubrió lo que estaba pasando. No creo que estuviese aquí si no hubiese sido por esos rezos y por los buenos doctores del Cedars-Sinaí. Fueron los mejores. No podría haber pedido un mejor equipo para salvarle la vida», ha concluido Dianna.