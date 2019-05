Madonna se pronuncia sobre la relación que tiene con sus hijos La cantante trata de animarles y apoyarles en todo lo que desean hacer en su vida

ABC Madrid Actualizado: 11/05/2019 19:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Madonna, que rara vez hace alusión a su vida privada, se ha pronunciado sobre la relación que tiene con sus hijos –Lourdes, Rocco, David, Mercy, Estere, Stella–. La cantante asegura que la mayor, de 22 años, está siguiendo sus pasos en la interpretación y tiene muy en cuenta todos sus consejos.

La «reina del pop» ha comentado en una entrevista para la revista Vogue que su hija Lourdes tiene mucho talento: «Tengo mucha envidia de ella porque es increíble en todo lo que hace. Es una bailarina buenísima, una gran actriz y toca el piano de maravilla».

Sin embargo, la cantante ha confesado que a su hija no le está siendo fácil adentrarse en el sector de la interpretación, pues en estos tiempos con las redes sociales todo se magnífica. Muchos «haters» la culpan de conseguir las cosas por ser la «hija de». La intérprete expresa que trata de animar a su primogénita en todo lo que hace. Aunque reconoce que no tiene el mismo impulso que cuando ella empezó: «Lourdes ha tenido una madre que yo no tuve y ha crecido con dinero, cosa que yo no. Así que todo tiene que darse de forma diferente».

Además, La actriz se ha abierto y ha comentado que su hijo David, de 13 años, es quien más se parece a ella. «Él tiene mucha concentración y determinación y estoy segura de que eso lo ha sacado de mi. Es con quien más tengo en común de mis hijos», apuntaba la cantante.