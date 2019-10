Lucas Vidal: «Me están pasando cosas muy buenas en España, por eso decidí volver» En una entrevista con ABC, confiesa cómo fueron sus inicios en el sector de la música, cómo afronta su éxito y cómo compagina su vida personal y profesional

Lucas Vidal, uno de los compositores más prestigiosos e internacionales de España, sigue cosechando éxitos dentro de la industria musical. El artista, ha lanzado su primer álbum ‘Karma’, con el que asegura haber querido rendir tributo a la música clásica al unirla con la electrónica. El creador de la banda sonora de ‘Fast and Furious 6’, quien está plenamente volcado en su profesión, ha querido abrirse puertas en la industria de la moda, de la que recalca que también está repleta de artistas y creatividad. Por ello, se ha convertido en imagen de la nueva colección de Springfield.

En una entrevista para el diario ABC, Vidal ha confesado cómo fueron sus inicios en el sector de la música, cómo ha afrontado su éxito y cómo compagina su vida personal y profesional.

¿Cuándo descubrió su pasión por la música?

Siempre me ha gustado la música. Desde que tenía tres años, mis padres siempre me llevaban a conciertos de música clásica, pero fue a los 16 años cuando descubrí a través de Berklee College of Music que existía una carrera dedicada a la música de películas.

Ha ganado dos Goya y un Emmy, ¿cómo se siente por este reconocimiento a su trabajo?

A todos nos gusta que se valore el trabajo de cada uno, pero creo que lo importante es el día a día y el esfuerzo. Además, es importante que no se te suba a la cabeza, porque todo lo que sube baja y hoy puedes estar en la cresta y mañana no. Es imprescindible querer aprender y tener ganas de mejorar.

Ha lanzado su primer disco ‘Karma’, ¿cómo surgió esta iniciativa?

Sí, es una mezcla de música electrónica con música orquestal. En este caso quería utilizar violín, viola, violonchelo, clarinete y trompeta, para representar a los grupos musicales orquestales. Sentí que de alguna manera quería expresar esa unión entre la electrónica y la orquestal, por muy diferente que suenen aparentemente. Además, el hecho de llevar haciendo tantos años bandas sonoras, algo que me encanta, me llevó a querer salir de mi zona de confort y hacer algo diferente. La música electrónica me gusta desde pequeño y hasta ahora no he tenido la ocasión de expandirme como artista en ese aspecto. Por ello, pensé que haciendo un buen tributo a la música clásica, pues también tenía la oportunidad de mejorar como artista.

Si no hubiese sido compositor, ¿le gustaría haber desempeñado otra profesión?

Me interesa mucho el mundo de las cámaras, por lo que me gustaría haber sido camarógrafo. Aunque hay un campo que también me apasiona, la antropología. De hecho, el año pasado empecé a estudiar antropología en la universidad, ahora lo he apartado un poco, pero es un campo que me encanta.

¿Cómo consigue compaginar su vida personal y profesional?

Llevo muchos años volcado en mi vida profesional y llega un punto que también se convierte en la personal. Ahora, estoy tratando de separarlas un poco más, pero a lo largo de mi vida el ámbito privado y laboral han sido lo mismo, con sus cosas buenas y sus cosas malas.

Viviendo en los Ángeles fue cuando comenzó a despegar su carrera, ¿le ha costado volver a Madrid?

La verdad es que no. He estado siempre yendo y viniendo, pero ahora es un buen momento para mí. Me están pasando muchas cosas buenas en España. Por ello, pensé que tenía sentido volver aquí y la verdad que estoy muy feliz. No tenemos nada que envidiar a Estados Unidos. Ahora, la industria audiovisual está atravesando un momento muy bonito para todos los creativos. Por ahora no tengo pensado volver a los Ángeles, aunque tengo que ir de vez en cuando por trabajo.

A los 20 años tuvo que luchar contra un cáncer, ¿esto le cambió su manera de ver la vida?

Yo siempre me he tomado la vida de una manera muy positiva, y en ese momento también. Aquí estamos dos días para vivir la vida y hay que disfrutar al máximo todo lo que hacemos.

¿Puede contar alguna anécdota que le haya ocurrido en el ámbito músical?

Recuerdo que a los 12 años fui a un concierto de Mstislav Rostropóvich, uno de los mejores violonchelistas del mundo. Me acuerdo que estaba yo solo en la primera fila y él al tocar el chelo miraba abajo y me hacía muecas y me guiñaba el ojo, eso fue una pasada.

De todas las bandas sonoras que ha compuesto, ¿con cuál se quedaría?

Me quedo con todas. Cada una me ha servido de aprendizaje, me han costado lo suyo y me han dado la oportunidad de trabajar con artistas muy top como Mateo Gil o Jaume Balagueró.

¿Tuvo que enfrentar obstáculos por comenzar su andadura profesional tan joven?

Sí, al principio con lo joven que era me costaba hacer proyectos, pero eso incluso me motivaba más porque pensaba que yo era capaz de hacerlo y quise aprender de todo ello. Por ello, me junté con gente muy buena de la que adquirí grandes conocimientos.