Dua Lipa: «Mis padres trabajaron duro, yo solo seguí su ejemplo» La superestrella del pop se estrena como embajadora de Pepe Jeans tras ganar dos premios Grammy

Tiene solo 23 años, pero Dua Lipaes ya una de las reinas indiscutibles del pop internacional actual. Lo cual, en la era de Instagram, equivale a icono del mundo de la moda. Por eso la marca Pepe Jeans no ha dudado en aliarse con ella para la campaña Primavera-Verano, convirtiéndola en embajadora del «Tru-Blu Program», una innovadora iniciativa basada en tres tecnologías «eco» que busca convertirse en su estándar de diseño y creación.

Vestida con pantalones raw denim de tiro alto de Pepe Jeans y una sudadera con el logo de la marca, la superestrella presentó esta colaboración esta semana en el selecto club londinense Laylow, donde confesó a ABC ser una auténtica amante de los jeans.

«Me gustan en todas las formas y colores. ¡Estoy obsesionada con los vaqueros!», bromeó entre los flashes de una multitudinaria rueda de prensa. Maquillada de forma natural, con una manicura perfecta y unos aros dorados que completaban su personal estilismo, Dua Lipa se muestra como una joven influencerque, lejos de mostrarse inaccesible, habla de sus rutinas con naturalidad. «Mis pantalones favoritos son los double-denim de esta campaña. También me encantan los selvedge, tengo unos que son los de mi día a día, los de ponérselos para ir a cualquier parte».

Convencida de que no hay una línea que separe lo estético y lo musical, Dua Lipa asegura que «todo lo que llevo puesto en cada ocasión es una extensión de mi creatividad». Por eso su presencia en la alfombra roja de los últimos premios Grammy fue de las más comentadas. Allí desfiló vestida de Atelier Versace y joyas de Bvlgari entre otras supernovas pop como Lady Gaga, Cardi B, Jennifer Lopez o Miley Cyrus, antes de alzarse ganadora de los gramófonos dorados a la «Mejor nueva artista» y la «Mejor grabación dance». «Muchas gracias», responde humilde a nuestra felicitación. «Fue una noche alucinante, aún no puedo creérmelo, es como algo irreal. Me sentí como si estuviese flotando entre las nubes. Fue una locura total». Allí, rodeada de popes de la industria discográfica, seguro que hizo nuevos amigos para futuras colaboraciones.

Pero ante los insistentes rumores de dueto con Lady Gaga, decide mostrarse precavida. «Me gustaría colaborar con muchísimos artistas, es de las cosas que más me gusta hacer, cantar con gente nueva, de cualquier tipo de género», asegura antes de desviar la atención apuntando a « Frank Ocean, que tiene mucho talento. Él sería uno de los que me gustaría conocer ahora».

Dua Lipa durante una actuación en Londres - EFE

Con quien ya ha hecho buenas migas es con Rosalía, a quien, según parece, se le escapó un secreto recientemente al desvelar en un medio brasileño que van a hacer algo juntas. «Me encanta Rosalía, y me encanta el “Malamente”», dice para esquivar hábilmente más preguntas sobre el tema.

Figura de cera

Esta nueva celebridad, que ya tiene incluso su propia figura en el museo de cera de Madame Tussaud de Londres («¡cuando me vi a mí misma me explotó la cabeza! ¡me encantaría llevármela a mi casa!», dice entre risas), ha experimentado un ascenso meteórico difícil de digerir para una veinteañera. Pero según nos cuenta, ha tenido buenos modelos a seguir. «Sí, todo está pasando rapidísimo. Pero tengo que sacar lo mejor de mí. Siempre he visto a mis padres trabajar durísimo, toda su vida, yo solo he seguido su ejemplo. Y ese ejemplo es un razón muy importante para explicarme a mí misma por qué soy quien soy. Ellos siempre me han dicho una frase, “hay que trabajar muy duro para conseguir tener un poquito de suerte”, que ha marcado mi forma de ver esta profesión».

Además, es muy consciente de «la suerte» que tuvo al poder salir de Kosovo, su país natal, para emprender la vida que quería. «Gracias a eso he podido perseguir mis sueños. Por eso la situación con los refugiados me entristece especialmente, porque me doy cuenta de los miles de jóvenes que no van a tener mis oportunidades», asegura esta firme «defensora» de la Unión Europea. «Ser de Kosovo te enseña lo importante que es permanecer unidos».

Feminismo

La misma unidad espera para el movimiento feminista, con el que se siente profundamente vinculada. «Seguimos trabajando duro para cambiar las cosas, y ya empieza a haber mujeres muy poderosas en la industria. Desde artistas pop como Pink a compositoras excepcionales como Alicia Keys, hay muchas mujeres que han allanado el camino para las jóvenes de diferentes procedencias, e incluso las han apoyado y han hecho lo que han podido por sus carreras. Son mujeres que de verdad luchan por los derechos de todas sus compañeras, ayudándolas a empoderarse tanto en lo personal como en lo político».