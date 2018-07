Dua Lipa, criticada tras su «peineta» a la prensa La cantante estaba con unas amigas cuando ha sorprendido con un mal gesto a los medios que estaban grabándola

Hace unos días, Dua Lipa captó todas las miradas en Nueva York luciendo el nuevo mono multicolor de Versace. Toda la prensa estadounidense comentó el atrevimiento de la cantante al lucirlo. Hasta ahora, solo ella y Gigi Hadid han sido capaces de ponerse la prenda que está calificada como la más «complicada» de esta nueva temporada.

Dua Lipa - GTRES

Esta semana, la cantante ha vuelto a protagonizar el escenario urbano, pero en esta ocasión para mal. La modelo británica se encontraba dando un paseo con un par de amigas cuando fue sorprendida por la prensa.

Dua Lipa - GTRES

Parece ser que a la británica no le sentó muy bien ver la presencia de los medios y no se cortó en hacer un saludo un tanto controvertido con una peineta dedicada a los fotógrafos que la seguían. Para que el gesto no fuese tan ofensivo, la cantante sacó la lengua y se río, dando a entender que era más un saludo bromista que un insulto.

Dua Lipa - GTRES

Dua Lipa está imparable y no solo en el mundo de la música, tras pasar por grandes escenarios como el del festival de «Tomorrowland», sino que también está arrasando en el mundo de la moda. La joven, de tan solo 22 años, es considerada como una de las celebrities que más se arriesga a la hora de vestir y que mejor acierta en cada ocasión, según asegura la prensa estadounidense.