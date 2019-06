Leticia Sabater saca su nueva canción porno para el verano: «18 centímetros Papi» Como el resto de sus éxitos musicales, la letra de este nuevo temazo es de puro índole sexual

A Leticia Sabater no hay quien la pare. La polifacética presentadora se inició en el mundo de la música hace unos años y desde entonces no ha parado. A temas como «Mr. Policeman», «La Salchipapa», o su primer villancico titulado «El Polvorrón», ahora Sabater ha añadido a su lista de éxitos «18 centímetros Papi». La letra de este nuevo temazo es de puro índole sexual y donde las metáforas no son nada sutiles.

Siempre haciendo gala de un excelente sentido del humor, Sabater ya ha visto como su vídeo ha sido reproducido por millones de personas, dispuestas a ser sorprendidas por ella.

Para mis fans y seguidores,aqui os dejo la portada de mi nuevo temazo veraniego !!18 CENTIMETROS PAPI!! Ya disponible con videoclip en YouTube y plataformas digitales ,para que lo bailéis y canteis como locos ,os amoo👍😘 pic.twitter.com/haoDUH8TPI — Leticia Sabater (@SABATERLETICIA) 3 de junio de 2019

Y es que desde su última operación estética, en la que la cantante se sometió a una liposucción de alta definición de más de seis horas que extrae la grasa de una zona del cuerpo para recolocarla en otra parte, Sabater ha ganado todavía más seguidores. Fue en el programa «Sábado Deluxe», donde apareció para anunciar que había pasado por quirófano para sentirse más joven.