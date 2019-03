Laura Pausini pide perdón a Malú por su comentario «fuera de tono»: «Siempre hablo de más» Después de que el vídeo se volviese viral, la cantante ha recapacitado y ha decidido pedir disculpas públicamente a su compañera de «La Voz» y al líder de Ciudadanos

Tan solo hace una semana desde que Laura Pausini (44 años) dijese frente a los micrófonos de la alfombra roja de los premios Cadena Dial: «Lo que ella quiere es coger. Está bien, ¡brava Malú! Así se hace en la vida que perdemos tiempo», al ser preguntada por la supuesta relación entre Malú (37) y Albert Rivera (39).

Después de que el vídeo se volviese viral, la cantante ha recapacitado y ha decidido pedir disculpas públicamente a su compañera de «La Voz» y al líder de Ciudadanos. «No quiero decir nada más», ha dicho visiblemente arrepentida durante los premios Cadena 100. « Siempre hablo de más, nosotras hablamos mucho porque somos amigas y no es justo que continúe hablando de ella», ha asegurado desmintiendo los rumores de una posible enemistad entre las dos artistas. «No sabía nada de la relación entonces, disculpad si fui tan brava en ese sentido y no quiero hablar de su vida privada», ha dicho antes de pedir perdón de manera pública a su amiga, «te quiero mucho, tú lo sabes. Es una artista muy importante de este país y también para mí que soy su fan, tengo toda su música y quiero que esté bien».