Laura Matamoros y Alba Carrillo, enfrentadas por Kiko Matamoros

Contra todo pronóstico, Alba Carrillo y Laura Matamoros forjaron una gran amistad cuando participaron en el programa de «Supervivientes». Sin embargo los lazos forjados que perduraron fuera de la isla se han roto a raíz de que se hiciese pública la separación de Kiko Matamoros y Makoke.

En las horas más bajas del colaborador televisivo, Carrillo no dudó, pese a que aseguró que no quería hacer leña del árbol caído, en lanzarle alguna pullita. «Normal que Makoke haya finiquitado su relación con este señor. No me extraña en absoluto», dijo en el programa «Ya es mediodía».

No contenta con eso, Carrillo prosiguió: «A ver si ahora tus amigos te invitan a sus cumpleaños y a cenar, porque me consta que Makoke tiene muy buenas amigas y estará bien, seguro». Para Carrillo era la ocasión perfecta de vengarse de Matamoros, después de que él apoyase en todo momento a Feliciano López cuando se divorciaron.

Laura Matamoros, la hija del colaborador televisivo, pese a la amistad que les unía, no ha dudado en responder a la exmodelo: «Ella tiene su opinión, yo tengo la mía… y a ver qué novio le compra los bolsos ahora (insinúa que son sus parejas las que le compran los lujos). A mí tampoco me extraña que lo dejaras con tu novio... bueno, con tu ex. Lo siento, tenía que decirlo».