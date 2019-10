Laura Matamoros confirma su ruptura con Daniel Illescas La hija del televisivo Kiko Matamoros ha asegurado que se acabó el amor y que le desea lo mejor a su expareja

Hace varias semanas que se rumorea la ruptura de Laura Matamoros (26 años) con Daniel Illescas tras varios meses de relación, pero ninguno de los protagonistas lo había confirmado hasta el momento. Ha sido la hija de Kiko Matamoros quien por fin se ha pronunciado al respecto, confirmando lo que ya se sabía.

«Le deseo lo mejor. Se acabó el amor y hay que vivir y disfrutar de la vida por separado», cuenta Laura Matamoros a la revista «Lecturas». Aunque no ha querido contar los verdaderos motivos de la ruptura ni si ha tenido que ver con la distancia –él reside en Barcelona y ella en Madrid–: «Al final es un cúmulo de todo».

Y zanjaba: «O afianzas una relación, o tomas esta decisión». Laura Matamoros comenzó con Daniel Illescas a principios de este año, al poco de dejarlo con el padre de su hijo, Benji Aparicio. Se conocieron en un viaje a Bahamas que ambos hicieron porque trabajan en la misma agencia.

Llegaron incluso a organizar una boda con sus amigos en Cuba. Pese a no tener validez oficial, la celebración tuvo un final de lo más romántico y quedó claro que su relación se iba consolidando por momentos. La improvisada ceremonia fue «oficiada» por Luc Loren, quien dio paso a los votos. «Ya sabes que te quiero muchísimo, no para ahora, sino para el resto de mi vida», declaró el modelo. «Quiero que formes parte de mí hasta que me muera. Me alegro mucho de haberte conocido. Eres lo mejor que tengo», respondía la novia.

Tras el intercambio de anillos y los aplausos de los invitados, entre los que se encontraban Dulceida y María Pombo, se dieron un beso para sellar su amor en la paradisíaca playa de Cuba. Aunque parecían de lo más felices y prodigaban su amor a los cuatro vientos desde que comenzaron su relación, parece que las cosas no han salido como esperaban.