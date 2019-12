Laura Escanes, tras la confesión sobre su hija: «Espero que no se me juzgue por esto» La «influencer» y Risto Mejide dieron la bienvenida a su primera hija en común, Roma, el pasado mes de octubre

Pocos fueron los que apostaron en un primer momento por la relación de Laura Escanes y Risto Mejide, pero lo cierto es que la pareja ha hecho siempre oídos sordos y, a día de hoy, ya han formado su propia familia. El pasado mes de octubre dieron la bienvenida a su primera hija en común Roma, con la que la «influencer» se estrenaba como madre. El periodista tiene otro hijo, Julio, fruto de una relación anterior.

Ambos, pero sobre todo Escanes, han utilizado sus redes sociales para documentar su historia de amor hasta la fecha, incluyendo la llegada de su bebé al mundo, aunque han decidido no mostrar su rostro para proteger al máximo su intimidad. No obstante, la joven no ha dejado de utilizar este espacio virtual para compartir sus reflexiones, reivindicaciones o inquietudes sobre la maternidad.

«Espero que no se me juzgue por esto, aunque ya me he sentido juzgada más de una vez cuando lo he dicho», se adelantaba a comentar antes de contestar a una de las preguntas de sus seguidores, a sabiendas de que todo lo relacionado con la maternidad siempre genera mucho revuelo.

Una de las usuarias le preguntó que si aún le daba el pecho a su bebé y ella contestó con total sinceridad: «No doy el pecho. Lo decidí así. Esta fue muy decisión y estoy feliz con ella» afirmó segura. Y consciente del revuelo que podrían causar sus palabras, sentenció: «Admiro a TODAS las madres y a sus decisiones. Si deciden dar el pecho, si deciden no darlo, si empezaron pero se arrepintieron. Si pensaban que no iban a darlo y luego acabaron dando pecho. Todas las decisiones son buenas porque como madres queremos lo mejor para nuestros hijos (...) La OMS recomienda lactancia materna exclusiva hasta los seis meses mínimo. Cada situación es única y cada mujer y bebé son únicos. No podemos comparar y, por eso, respeto y apoyo a todas las mujeres, decidan lo que decidan».