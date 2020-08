De Lanzarote a Cedeira, el veraneo nacional de nuestros políticos en plena pandemia El presidente Pedro Sánchez recaló ayer en Doñana, tras diez días bajo el sol de Canarias

¿ Deben tomarse vacaciones los políticos ante una España salpicada de rebrotes y un panorama otoñal oscuro? La respuesta, en la conciencia de cada uno, aunque cada vez cuesta más encontrar motivos para justificarlas. El pasado 29 de julio se celebró el último pleno en el Congreso de los Diputados antes del parón estival y el primero en guardar el bañador de rayas en la maleta fue Pedro Sánchez. Días de sol y playa en Lanzarote, en la residencia de La Mareta, un regalo del Rey Hussein a Don Juan Carlos en 1989, y que éste cedió a Patrimonio Nacional. El complejo tuvo que ser acondicionado para el descanso del presidente con los gastos extra que conlleva, pero no parece importarle. Ayer continuó con su periplo estival en el Palacio de las Marismillas, en Doñana, tras una inversión de 8.000 euros en mosquiteras. El presidente del Gobierno es sin duda el que menos remordimientos exhibe al tomarse un verano a cuerpo de rey y gastos pagados.

Tras diez días en Lanzarote, en la residencia de La Mareta (iz.), ayer se instaló en el palacio de Las Marismillas, en Doñana (Huelva)

El líder de la oposición Pablo Casado ha conjugado esta semana ocio y política en Murcia. Acompañado de su familia y del secretario general de la formación, el ciezano Teodoro García Egea, visitaron el municipio de San Javier, donde se encontraron con el presidente regional, Fernando López Miras, y el alcalde de la población, José Miguel Luengo. Se interesó por la evolución del sector turístico regional y el propio García Egea les preparó una caldereta de arroz a pie de playa. Este, por su parte, ya había disfrutado previamente de las aguas turquesas de Formentera con la consabida foto en el banco de «no hay verano sin beso» junto a su hijo Teo, que nació el pasado febrero. Casado continuó con su ruta y desde Murcia viajó ayer a Almería para participar en un acto del PP, junto al presidente andaluz Juanma Moreno. Allí aprovechó para pedirle a Sánchez que interrumpa sus vacaciones e invierta más en medidas de protección contra el coronavirus en lugar de en mosquiteras.

Teodoro García Egea en Formentera con su hijo Teo

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, continúa de baja por maternidad, pero también se concede algunas escapadas. Ha viajado hasta el Puerto de Santa María (Cádiz), donde asistió al concierto de Miguel Poveda, según publicó en su cuenta de Instagram.

De baja por maternidad tras el nacimiento de Álex el pasado 21 de mayo, esta semana se la ha visto en el Puerto de Santa María (Cádiz)

Poco o más bien nada se sabe del paradero de Pablo Iglesias desde que se cambió de peinado. Es sin duda el más astuto y discreto, el que no publica dónde se encuentra en sus redes para esquivar las críticas, que ya bastante tiene con la caja B de su partido. Quizá esté a remojo en su piscina de Galapagar o haya realizado alguna escapada sin dejar huella.

Sin mascarilla

Quien no se salva nunca de las críticas es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuyo «pecado» es haber viajado a Losar de la Vera, en Cáceres, y posteriormente a Candelario, en Salamanca. En Twitter le afearon que no llevase mascarilla en la imagen que difundieron en una terraza y que se hubiera tomado unos días libres. La compararon con Ana Botella por viajar a un spa de Portugal tras el Madrid Arena. Ayuso no se mordió la lengua: «Una Mahou en un bar de carretera, con mi coche, con mi presupuesto familiar, a 2 horas de Madrid. Donde esté un buen palacio pagado por todos los ciudadanos, a horas de Falcon, que se quite todo».

La presidenta de Madrid ha visitado Losar de la Vera, en Cáceres y posteriormente Candelario, en Salamanca

Su colega en el Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida, ha distribuido su tiempo entre Santander, Laredo y Cedeira (La Coruña). Él mismo compartió la imagen de su descanso en Laredo en Instagram: «Cargando las pilas», escribió. De su escapada a Cedeira no dio detalle, pero Podemos Galicia ya se encargó de distribuir unas imágenes de él en una terraza sin mascarilla, en la localidad coruñesa. Parece que esperaron el momento en que se preparaba para marchar y colocarse la mascarilla para disparar la foto. «La imagen había sido captada en el momento en que había terminado la consumición», declaró un testigo a «La Voz de Galicia». Almeida llegó hace seis días a Cedeira y se hospeda en casa de un amigo que trabaja en Madrid, pero es oriundo del pueblo marinero.

El arzobispo

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, compareció ayer ante los medios para anunciar nuevas medidas frente a la pandemia, pero también se ha tomado algunos días libres esta semana. Se le ha visto en Aragón, concretamente en la comarca del Matarraña, donde coincidió con el arzobispo Juan José Omella. Tal y como avanzaba el «Diario de Teruel», Illa ha estado alojado en la localidad de Cretas, de poco más de 600 habitantes, donde su presencia ha causado revuelo entre los vecinos. Compartió café en un hotel con Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, oriundo de Cretas.

El ministro de Sanidad visitó la localidad de Cretas, en Teruel, con el arzobispo Omella

Todavía queda mucho agosto por delante y muchas escapadas más porque los políticos no están dispuestos a renunciar a sus vacaciones.