Kylie Jenner rompe su silencio sobre la ruptura con Travis Scott Este jueves fue vista con su expareja Tyga de fiesta, lo que hizo que circularan rumores sobre una posible reconciliación con el rapero

La ruptura con Travis Scott tras dos años juntos y una hija en común, Stormi Webster, no ha hecho que Kylie Jenner (22 años) se deprima y se encierre en casa. La menor de las hermanas Kardashian decidió refugiarse en sus amigas y salir a cenar en un restaurante en West Hollywood. Casualidades de la vida se encontró con su expareja, el rapero estadounidense Tyga con el que terminó pasando la noche junto al resto de amigos.

Los rumores no tardaron en llegar, por lo que a Kylie Jenner no le ha quedado más remedio que pronunciarse sobre Tyga y sobre Travis Scott. «Internet hace que todo sea cien veces más dramático de lo que realmente es. Ayer no hubo ninguna cita a las 2 de la mañana con Tyga. Lo que habéis visto ha sido a mí llevando a dos de mis amigas a un estudio en el que casualmente también estaba él», asegura en su cuenta de Twitter.

Y comenta sobre la ruptura con Travis Scott: «Travis y yo estamos ahora mismo en muy buenos términos y en lo único que estamos centrándonos es en Stormi. Nuestra amistad y nuestra hija son nuestra única prioridad».

La decisión de romper llega después de que la joven más rica del mundo, que le arrebató el título este año a Mark Zuckerberg con una fortuna de 1.000 millones (propietaria de la compañía de maquillaje Kylie Cosmetics y conocida por ser la hermana más pequeña de la televisiva familia Kardashian), tuviese que hacer frente el pasado mes de febrero a rumores de infidelidad por parte de Travis Scott. Su relación comenzó en 2017, durante el Festival de Coachella, después de que ella terminase su noviazgo con el rapero Tyga. Jenner no tardó en quedarse embarazada de su primera hija.