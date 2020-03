Kurt Cobain y Courtney Love, un amor tóxico con desenlace trágico Las constantes peleas, ambos muy temperamentales, y la adicción de ambos a la heroína sumieron al matrimonio en una espiral de autodestrucción

Como Whitney Houston y Bobby Brown o John Lenon y Yoko Ono, Kurt Cobain y Courtney Love formaban una pareja tóxica cuyo resultado fue el nacimiento de una hija con síndrome de abstinencia el 18 de agosto de 1992, siete meses después de que se dieran el «sí, quiero». «Hace 28 años nos casamos en Honolulu, en la playa de Waikiki (Hawái). Recuerdo sentirme profundamente encantada, mareada, tan enamorada, fui muy afortunada. Este hombre era un ángel y le agradezco por cuidarme», escribía esta semana la eterna «viuda» en su cuenta de Instagram con motivo del aniversario.

Los destinos de estos dos corazones salvajes se cruzaron en un concierto -como no podía ser de otra manera tratándose de dos artistas como ellos-, en el club Satyricon de Portland el 12 de enero de 1990. Kurt Cobain se sintió atraído desde el primer momento. Ella también. «Probablemente quise follármela aquella noche, pero se fue», dijo el líder de Nirvana sobre aquella noche, según recoge Charles R. Cross en su libro «Heavier Than Heaven». Por aquel entonces, Cobain mantenía una relación con Tracy Marander por lo que no se fraguó nada entre ellos hasta año y medio después, cuando se reencontraron y Love le propinó un puñetazo después de no tener respuesta a la caja con forma de corazón que le había enviado meses atrás. Ambos cayeron al suelo. «Fue un ritual de emparejamiento para gente disfuncional», explicaba la propia Love sobre aquel día. Después no tardó en llegar la boda y su primera y única hija, Frances.

Todo parecía idílico pero las constantes riñas –ambos muy temperamentales– y la adicción de ambos a la heroína sumieron al matrimonio en una espiral de autodestrucción. La turbulenta historia tuvo enganchado a medio mundo. Los mitómanos del líder de Nirvana siempre culparon a Love del declive de este que, ya de por sí, tenía tendencias suicidas y constantes depresiones. «Creo que si mueres, alcanzas un estado de absoluta felicidad y tu alma, de alguna forma, continúa viviendo en algún lugar donde existe energía positiva», llegó a decir Cobain en una entrevista.

Nunca estuvo cómodo en su papel de artista atormentado que, poco a poco, le fue consumiendo hasta que el 5 de abril de 1994 decidió terminar con su sufrimiento con un disparo de escopeta en la cabeza. Como dijo meses antes de morir: «Me he hecho millonario explotando el desencanto y la frustación de miles de jóvenes, y es algo que me deprime mucho. Pero también es un hecho que me hace gracia». Cobain no pudo seguir con su vida. En una carta que escribió antes de dejar este mundo explicaba que ya no le emocionaba lo que hacía: «Ya hace demasiado tiempo que no me emociono ni escuchando ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera haciendo rock’n’roll. Me siento increíblemente culpable (...). Necesito estar un poco anestesiado para recuperar el entusiasmo que tenía cuando era un niño».

Y proseguía: «No puedo soportar la idea de que Frances se convierta en una rockera siniestra, miserable y autodestructiva como en lo que me he convertido yo. (...) Soy una criatura voluble y lunática. Se me ha acabado la pasión, y recuerden que es mejor quemarse que apagarse lentamente. Paz, amor y comprensión».

Una semana antes de su suicidio estuvo en coma en un hospital de Roma tras haber consumido una gran cantidad de drogas y alcohol. No era la primera vez. La «eterna viuda» aseguró en 2011 que estuvo ingresado al menos cinco veces más y que ella fue «el puñetero servicio de emergencias». «Le volvería a matar por lo que nos hizo; trató de suicidarse tres veces antes de lograrlo. Entró en coma al menos en cinco ocasiones. Yo era el puñetero servicio de emergencias. Siempre estaba provista de medicamentos para reanimarle cuando se pasaba con las drogas», explicaba en una exclusiva años después de su fallecimiento.