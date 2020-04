Kiko Rivera, en números rojos: «Solo estoy ingresando 700 euros de la ayuda para autónomos» El hijo de Isabel Pantoja se sincera sobre su actual situación económica después de que se decretase el estado de alarma y se cancelase su gira de verano

Son muchos los españoles que se han visto afectados económicamente por el coronavirus y los famosos no son una excepción. Es el caso de Kiko Rivera (36 años) que está pasando por apuros económicos, como él mismo ha contado a través de su cuenta de Instagram.

Está en números rojos después de que se cancelase la gira que tenía prevista durante los meses de verano. «Tenía un verano estupendo de trabajo y nos iba a posibilitar empezar a tener un colchón para mis hijas, comprarnos una casa... Pero ha llegado así», reconoce en una entrevista a través de la red social con Tamara Gorro.

Admite que no tiene ahorros, por lo que las cosas se le están poniendo muy difíciles al hijo de Isabel Pantoja. Se ha visto obligado a solicitar la ayuda del Gobierno: «He tenido que pedir la ayuda por ser autónomo. Esto me ha pillado muy jodido de pasta. Todo lo que he ganado en mis entrevistas y en 'Gran Hermano' lo he utilizado para pagar mi deuda con Hacienda, que ya se ha acabado, gracias a Dios».

Kiko Rivera pasó por momentos muy delicados con anterioridad y sus hábitos de derrochador no le han ayudado a ahorrar el dinero que ha ido ganando. «Siempre he sido un gastador y ahora me arrepiento de ello. Ahora, no tengo problema en decirlo, solo estoy ingresando 700 euros al mes, que es lo que me da el Estado, pero sigo teniendo los mismos gastos de siempre. Es una locura, no hay derecho», explica a su amiga Tamara Gorro.

Kiko Rivera tiene una gran familia. Tiene tres hijos: Kiko Rivera Bueno, fruto de su relación con Jessica Bueno, y de su matrimonio con Irene Rosales tiene a Ana Rivera, la primogénita, que nació el 15 de diciembre de 2015 y a Carlota Rivera, que cumplió dos años el pasado 30 de enero. Menos mal que cuenta con una gran familia que puede ayudarle.