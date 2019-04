Kiko Rivera carga contra Chabelita y sale en defensa de Irene Rosales El hijo de Isabel Pantoja ha mostrado su enfado con las declaraciones que su hermana hizo sobre él y su pareja

La relación entre Chabelita Pantoja y su cuñada y madre de sus sobrinas, Irene Rosales, no pasa por el mejor momento. El origen de esta enemistad es un poco confuso pero hay ciertos elementos clave a la hora de entender la guerra que, aparentemente, tienen abierta.

La hija de la tonadillera no pareció ver con buenos ojos la relación que su hermano y su cuñada mantuvieron dentro de la casa de «GH Dúo» con su ex, Alejandro Albalá. Además, a esto hay que añadir las entrevistas en exclusiva que ha dado y en las que ha hablado sobre ambos.

En la primera de ellas, concedida cuando aún ambos estaban concursando en la casa de Guadalix de la Sierra, habló sobre la adicción a las drogas de Kiko. Posteriormente, concedió otra entrevista a «Lecturas» en la que hizo unas declaraciones que no habrían sentado muy bien a la pareja. «Yo para él soy su debilidad (...) Pueden pasar muchas cosas en la vida de mi hermano pero te aseguro que sus hijos, mi madre y yo vamos a estar siempre. Hay que aguantarnos», dijo entonces.

Su hermano no se había pronunciado al respecto. Hasta ahora. Y es que, con motivo de la participación de Isabel Pantoja en «Supervivientes», el DJ se ha trasladado a Madrid, desde donde defenderá a su progenitora. A su llegada al aeropuerto no ha podido evitar las preguntas de la prensa y ha sido tajante: «Siempre la excuso con la edad, pero ya tiene unos años para saber que hay algunas cosas que no se deben hacer ni decir. Yo vengo a defender a mi madre que es lo que más me importa en este momento. Primero mi madre, segundo mi madre y tercero mi madre también».

«Irene es mi vida, mi hermana ha podido ser mi debilidad, la quiero, pero Irene es mi vida. Hay cosas que no paso, que se va a arreglar, pues seguramente, pero ahora va mi madre», ha dicho, rebatiendo las palabras de su hermana.