Kiko Matamoros y Makoke se separan tras dos décadas de relación Pese a los innumerables conflictos familiares que han tenido que afrontar, formaban una de las parejas más estables del panorama televisivo

ABC

No son buenos tiempos para la familia Matamoros. La familia está totalmente dividida y la guerra de Kiko contra su hijo, Diego Matamoros, parece que no va a cesar nunca. Si el colaborador televisivo no tuviese suficiente con los líos que tenía estos últimos meses, ahora se le añade un nuevo revés: su fracaso matrimonial con Makoke.

El colaborador se separa de su mujer tras dos años de casados y más de dos décadas de amor, según adelanta en su portada de este semana la revista «Lecturas». Formaban una de las parejas más estables del panorama televisivo, ni los innumerables frentes y situaciones familiares les habían dividido. Siempre habían conseguido superar todos los baches del camino. Hasta ahora.

Los últimos meses han supuesto un desgaste importante para la pareja. Los problemas con Diego Matamoros y los desprecios de este hacia la hija de Kiko Matamoros y Makoke, Ana, han supuesto un punto y aparte entre ellos. Puede que la puntilla para Makoke, que ha sido la que ha tomado la dura decisión, haya sido ver como, después de criticar a su hija con dureza, Kiko Matamoros hiciese de tripas corazón y acudiese igualmente a la boda de su hijo el pasado mes con Estela Grande.

El entorno de Kiko Matamoros, según explica la misma revista, ya es conocedora de la noticia, incluyendo a sus hijas, Ana, Laura e, incluso, Javier Tudela, hijo de Makoke de su primer matrimonio. La más afectada es sin duda Anita Matamoros, que recientemente ha cumplido la mayoría de edad y no puede creerse que se separen.