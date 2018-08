«Sálvame» Kiko Matamoros y Makoke, una ruptura televisiva La pareja pone fin a una relación consolidada, veinte años juntos, los dos últimos casados

Pilar Vidal

El divorcio del verano es el de los televisivos Kiko Matamoros y Makoke, del que nos enteramos ayer gracias al portadón de «Lecturas». Es de esas separaciones que aún no me creo. Tenemos la costumbre, cuando esto ocurre, de tomar parte por uno u otro cónyuge. En esta ocasión yo no lo hago por ninguno.

A él le conozco de dos ratos, pero con Makoke he compartido muchas tardes de fin de semana en Telecinco. No somos amigas, porque creo que para ambas esa palabra implica algo más, pero sí nos respetamos y nos tenemos mucho cariño. No sé qué ha podido pasar en este matrimonio para decidir no seguir adelante después de 20 años como pareja.

Según Kiko que ya dio su versión este miércoles en «Sálvame», «no le ha pillado por sorpresa y ha sido un desgaste». Lo ha dicho emocionado y dando las gracias a la que ha sido su mujer, a la vez que reconocía que ella le ha dado mucho más que él durante este tiempo. Insisto, hasta donde yo sabía, ambos eran felices por haber dejado la televisión diaria. Incluso habrían estado dispuestos a ir a «Supervivientes» juntos, pero al final no hubo acuerdo económico.

Estar hablando hoy en platós sobre rehacer sus vidas me parece frívolo. No va a ser fácil para ninguno de los dos volver a enamorarse e incluso me atrevería a decir que volverán a estar juntos, si no al tiempo.

Comparten una hija en común, que, aunque es mayor de edad, es la debilidad de ambos. Kiko llora en privado y Makoke esta melancólica en Instagram y a detox con lo estupenda que está. No nos precipitemos, porque quizás nos hemos perdido alguna escena y a mí me cuesta ver a King Kong sin su Jessica Lange.