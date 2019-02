Kendal Jenner estalla: «He llorado desconsoladamente» La pequeña del «clan» Kardashian confiesa su sufrimiento por del odio que recibe a través de las redes sociales

Kendall Jenner siempre ha intentado seguir un camino algo alejado de los excentricos comportamientos de la familia Kardashianpero no ha sido suficiente para alejar la ira de sus seguidores en redes sociales.

Hace un par de semanas decidió compartir en su cuenta de Instagram una foto que hizo estallar a los usuarios de esta red social. En ella, la pequeña de las Kardashian anuncia su colaboración con una marca cosmética para eliminar el acné, y cómo este «problema de salud» supuso un trauma para ella.

Sus «fans» se le echaron encima y le acusan de hacer un drama de lo que, en realidad, es un problema bastante común entre los jóvenes. Además, el texto que acompaña la foto tampoco cayó en gracia entre sus seguidores: «Sufrir acné para mí fue debilitante. Es algo con lo que lidié desde joven y me ha hecho sentir ansiedad e inseguridad».

Pues bien, la cosa no quedó ahí. La modelo se ha sincerado en una entrevista para la revista «Allure» y ha contado que ha sufrido mucho por los comentarios hirientes sobre sus «granos». El cutis de Kendall fue uno de los temas más comentados en la gala de los Globos de Oro el pasado año y explica que le costó mucho reponerse de aquello.

«He llorado desconsoladamente durante días por las cosas que la gente me ha dicho, y me he tenido que volver más fuerte por eso. Lo que quiero decir es que no soy una supermujer», ha confesado a la revista citada anteriormente. Aún así, ha contado, estaba muy emocionada por acudir al evento e intentó que las críticas no le afectaran. «Dejadme vivir», pensó para sí misma tras todo lo ocurrido.