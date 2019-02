Karl Lagerfeld, incinerado en presencia de Carolina de Mónaco y Carlota Casiraghi «No me gustan los funerales, quiero mantener mi última imagen en la memoria de la gente», repitió en numerosas ocasiones

Fue la voluntad de Karl Lagerfeld. Según informa el diario «Closer», el modisto fue incinerado este viernes, 22 de febrero, en Nanterre, en Hauts-de-Seine, a media tarde.

Poco antes de las 3 de la tarde, cuando algunos familiares del «káiser» ya estaban reunidos, el coche fúnebre que llevaba el cuerpo sin vida del diseñador entró en la funeraria. Los invitados, un grupo muy reducido perteneciente a su círculo íntimo de amistades, tuvieron que dar su nombre antes de entrar para evitar cualquier filtración de los medios de comunicación. Tras una breve ceremonia, el cuerpo sin vida del modisto se llevó al crematorio, poco antes de las cinco de la tarde, y 30 minutos después fue incinerado.

Virginie Viard, mano derecha de Karl Lagerfeld y su sucesora como directora artístico de Chanel, estuvo allí, al igual que el empresario Bernard Arnault, presidente del grupo LVMH, quien acudió con su esposa. Carolina de Mónaco, amiga íntima del diseñador. Entre los invitados que acudieron a la ceremonia se encontraban también Charlotte Casiraghi y Choupette, el gato de Karl Lagerfeld, a quien le habría legado gran parte de su fortuna.

«No quiero un funeral»

No quería ser enterrado. Karl Lagerfeld lo había repetido en numerosas ocasiones a los medios a los que ofrecía entrevistas. «No me gustan los funerales, quiero mantener mi última imagen en la memoria de la gente. Firmé los documentos para exigir que nadie me vea muerto». Es más, durante una entrevista con la revista «Number», el diseñador dejó claro que quería que sus cenizas se «dispersaran con las de su madre».

Karl Lagerfeld murió este martes 19 de febrero en el Hospital Americano de París, Neuilly-sur-Seine. Tenía 85 años. La salud del creador se había deteriorado en las últimas semanas. El 22 de enero, el desfile primavera-verano 2019 de la marca, el «káiser» no acudió en su tradicional saludo post desfile. Una novedad que nunca antes se había repetido desde su llegada a Chanel en 1983.