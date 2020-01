Karelys Rodríguez confiesa que mantuvo una relación con Cayetano Rivera Pese a su deseo de privacidad tras la publicación de unas imágenes en las que aparecía con el torero, la abogada canaria ha decidido romper su silencio

Karelys Rodríguez (28 años) pidió privacidad con amenazas de denuncia a través de un comunicado de su abogada, la mediática Cinthya Ruiz, pero, como suele ocurrir en estos casos, los personajes acaban seducidos por las jugosas ofertas de las revistas del corazón y terminan concediendo una entrevista. Casualidad o no, también apareció la pasada semana en otra revista, aunque supuestamente se trataba de un posado robado en la playa.

Este miércoles es portada de la revista «¡Hola!» con la entrevista que ha concedido por primera vez después de que viesen la luz unas imágenes de ella con Cayetano Rivera en una restaurante y por las calles de Londres. En dicha publicación, la abogada, que trabaja actualmente en Londres como «paralegal» en una empresa gubernamental llevando asuntos legales de normativa europea, asegura que no hay ninguna relación amorosa entre ellos. «Somos amigos», confiesa Karelys Rodríguez.

Sí reconoce haber mantenido una relación con el torero hace años. «En 2014 salimos juntos durante unos meses. Coincidió con su ruptura con Eva», explica la abogada canaria afincada en Londres. Es cierto que en noviembre de 2013, Cayetano Rivera y Eva González pusieron fin a su relación supuestamente por diferencias irreconciliables que apuntaban a diferentes visiones de sus planes de futuro. Sin embargo, nueve meses después volvieron a intentarlo.

Karelys Rodríguez y Cayetano Rivera se conocieron en 2012 gracias a un amigo en común. «Desde el primer momento tuvimos mucha conexión y no paramos de hacernos bromas, y así es como nos hicimos amigos. Sin embargo, no fue hasta tiempo después cuando retomamos el contacto», explica. En 2014 fue cuando la cosa llegó a más, aunque, según asegura, solo duró unos meses. «Desde entonces hasta ahora hemos mantenido una amistad en la que nos hemos tenido mucho cariño. Ahora se ha visto lamentablemente perjudicada con todo esto», se sincera Rodríguez, que asegura que solo el tiempo dirá si las cosas mejoran con el torero. Explica que el día que fueron fotografiados habían quedado para comer pero que al final decidieron quedar en una cafetería para tomar algo.

Fue el marido de Eva González el que la puso en preaviso de que saldrían las fotografías, lo que le provocó una gran angustia y ansiedad: «Confieso que lo he pasado muy mal, ya que estaba lejos de la familia y no podía contar con su apoyo físico. Tuve mucha ansiedad e incluso no pude ni dormir ni comer durante varios días». Ha tenido que recurrir al apoyo de profesionales para sobrellevar toda la «injusta situación».

Karelys Rodríguez también se defiende de las posibles críticas que le puedan hacer por conceder esta entrevista cuando pidió privacidad. La letrada asegura que después de todo el revuelo que supusieron esas imágenes y lo que cambió su vida, tenía la necesidad de aclarar las cosas: «Además de limpiar mi nombre en los Tribunales, consideraba que tenía que aclarar públicamente esta situación, ya que se han dicho de mí muchas falsedades y auténticas barbaridades».

Seguramente esta entrevista no hará ninguna gracia a Eva González, teniendo en cuenta que confiesa que estuvieron saliendo juntos justo en el momento en el que ella y Cayetano Rivera rompieron en 2014. ¿Tendría conocimiento Eva González de esta relación del padre de su hijo con la abogada canaria?