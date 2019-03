Kim Kardashian muestra los estragos de la psoriasis en su cara La celebrity no consigue reducir las rojeces y la sequedad que le produce la enfermedad

ABC Actualizado: 18/03/2019 12:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Su vida parece perfecta, pero lo cierto es que no es oro todo lo que reluce. Kim Kardashian (38 años) ha mostrado a sus 131 millones de seguidores de Instagram los problemas que tiene en la cara como consecuencia de la psoriasis.

La celebrity lleva años con rojeces, escamaciones y sequedad en la piel. Así lo ha dejado ver en una fotografía que ha publicado en su perfil de la red social, en la que no oculta los estragos de la enfermedad inflamatoria crónica en su rostro. «Psoriasis mañanera», escribe junto a la imagen a la vez que pide ayuda a sus seguidores por si conociesen algún tratamiento que le pudiera solucionar el problema.

No es la única parte de su cuerpo que se ve afectada por la psoriasis, también le llega a las piernas. Lo cierto es que Kim Kardashian ha intentado probar todo tipo de cremas e inyecciones de corticoides para aliviar la sequedad y las rojeces que tiene desde que le diagnosticaron la enfermedad en 2011, pero nada le ha funcionado.

«Mi carrera es protagonizar anuncios y sesiones de fotos en bañador. La gente no entiende la presión que tengo para lucir perfecta. Imaginad lo que me harían los tabloides si vieran todas estas manchas», decía Kardashian en el reality «Keeping Up With The Kardashians» cuando le diagnosticaron la enfermedad.