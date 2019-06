Kim Kardashian indigna a los japoneses Los nipones acusan a la empresaria de haberse apropiado de su cultura

Desde que Kim Kardashian pasó de ser la amiga discreta de Paris Hilton a convertirse en la protagonista de muchas tramas mediáticas, tanto su faceta personal como profesional ha ido en aumento. La empresaria centra todos sus esfuerzos en conseguir el mayor número de ventas en todos sus productos. Por si no tenía suficiente con su línea de maquillaje corporal, la empresaria esta semana ha comenzado a comercializar una marca de ropa interior que «mejora la forma y las curvas de las mujeres».

La «celebrity» se mostraba ilusionada con el nuevo proyecto empresarial que ha denominado Kimono Solution Wear. Sin embargo, la elección de ese nombre para su línea de ropa interior ha generado bastante descontento entre los japoneses, pues el kimono, una túnica de manga larga que se ata a la cintura con una cinta, se considera una prenda nacional de Japón que se usa para ocasiones especiales (compromisos, graduaciones, funerales…) y que pasa de una generación a otra.

Aunque la faja que ha lanzado Kim Kardashian no se parece a un kimono, muchos nipones han expresado que les parece una falta de respeto hacia su cultura y han criticado a la televisiva. «Creo que Kim tiene mucha influencia en la cultura pop y temo que haya personas que solo conozcan la palabra por su marca», escribía un usuario de Twitter.

Las redes sociales han arremetido contra la televisiva y el diseño de sus fajas. Además, enseguida se han popularizado los «hashtags» #KimOhNo y #culturalappropiation, y los comentarios negativos ante la noticia no han cesado. «Gracias por asesinar la cultura japonesa. Mi cultura no es tu juguete. No sientes ningún respeto por nadie que no sea de tu familia. En los 15 años que dices que has estado desarrollando este proyecto, ¿No has podido encontrar a ningún asesor cultural?», expuso una usuaria de Twitter. «Como japonesa que ama nuestro vestido tradicional, considero el nombre desconcertante por la falta de parecido y completamente ofensivo a nuestra cultura, especialmente si es sólo un juego de palabras con tu nombre», añadió otra.