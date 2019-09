Kim Kardashian gana dos millones de dólares en cuestión de segundos con su línea de fajas La celebrity ha batido todos los récords con su colección de ropa interior reductora

Parece que todo lo que toca Kim Kardashian se convierte en oro. El último ejemplo ha sido con su nueva línea de fajas, Skims. En cuestión de segundos, la celebrity y protagonista del reality «E! Keeping Up with the Kardashians» ha conseguido batir todos los récords al ganar dos millones de dólares, según estima el portal estadounidense «TMZ».

Con esas ventas no es de extrañar que todo el stock se haya agotado. En su momento, su principal marca competidora, Spanx, consiguió cuatro millones de dólares, pero lo hizo a lo largo de su primer año. ¿El secreto de su colección de ropa interior reductora? Kim Kardashian ha apostado por hablar de «realzar las partes de tu cuerpo que más gustan» y no de sujetar o disminuir.

Otro de los secretos es que hay diferentes modelos que se ajustan a las diferentes necesidades de las mujeres. «Creo que ahora tenemos la solución a todos los problemas que he tratado de solventar durante tantos años. Nos ha llevado mucho tiempo desarrollar este concepto, un proyecto que de verdad me tenía apasionada. Tengo la sensación de que llevo 15 años fabricando mi propia ropa moldeadora, porque siempre acababa cortando o adaptando la que tenía», explicaba sobre su línea de fajas.

Una noticia que llega para alegrar a Kim Kardashian en un momento difícil. La celebrity anunció esta semana que había dado positivo en el test de anticuerpos de lupus. Este viernes tendrá que realizarse más pruebas para confirmar el diagnóstico, ya que como le aseguró su médico, no significa que tenga nada. «A veces se pueden obtener falsos positivos en estas evaluaciones», añadía.