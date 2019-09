Kim Kardashian confiesa que podría padecer lupus La empresaria, que acaba de dar positivo en un test de anticuerpos, lleva meses sufriendo dolores de cabeza y fatiga

Kim Kardashian no atraviesa su mejor momento. La estadounidense protagonista de «E! Keeping Up with the Kardashians» acaba de anunciar en el reality, entre lágrimas, que ha dado positivo en el test de anticuerpos de lupus.

Se trata de enfermedad autoinmune, es decir, el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos por error. Esto puede dañar muchas partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro.

Se realizó unos análisis de sangre después de sufrir dolores de cabeza, articulaciones inflamadas y fatiga general y los resultados no le han gustado. Su médico, el Dr. Daniel Wallace le inforó hace unos días que su positivo. «Sus anticuerpos son positivos para el lupus y la artritis reumatoidea», explicó Wallace.

Aún así, el médico le ha explicado que dar positivo no significa que tenga nada. Hay que realizar más pruebas para salir de dudas y confirmar el diagnóstico. «A veces se pueden obtener falsos positivos en estas evaluaciones», añade. Será el próximo viernes cuando Kim Kardashian acuda de nuevo al médico para someterse a más pruebas.

Pese a todo, Kim Kardashian está muy nerviosa. Sus hermanas han intentado darle todo su apoyo y asegurarle que aún no sabe nada, pero la empresaria no está tranquila. «Estoy de los nervios. Ya sabes, te pones a darle a la cabeza y no dejas de pensar en lo peor que te pueda pasar. Los próximos días van a ser un infierno... viviendo sin saber qué tengo, que está pasando y cómo puedo curarme», dice en el reality entre lágrimas.