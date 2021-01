Kanye West y Kim Kardashian se divorcian Varios medios de comunicación estadounidenses afirman que la pareja va a poner fin a su matrimonio

El matrimonio de Kanye West y Kim Kardashian ya no da más. Tras un 2020 aciago para su relación, la pareja ha decidido separarse e iniciar los trámites legales para el divorcio, tal como informan varios medios de comunicación estadounidenses.

Kanye y Kim arrastran problemas sentimentales desde hace muchos meses. En plena pandemia, ella le puso una condición para continuar casados: tenía que buscar ayuda profesional para tratar su trastorno bipolar. Cuando el rapero anunció que se presentaba como candidato para la presidencia de Estados Unidos, los problemas se agravaron considerablemente para el matrimonio. Además del considerable aumento de la presión mediática con la que ya convivían, West dio varios mítines en los que quedó patente que sus problemas mentales no habían mejorado en absoluto. Y eso ha debido colmar la paciencia de la modelo. De hecho, según la prensa estadounidense ella lleva tiempo estando lista para romper el matrimonio, pero estos episodios le hicieron pensar que sería demasiado cruel abandonar al músico en su peor momento.

Varios medios llevan mucho tiempos asegurando que West y Kardashian hacían vidas separadas, él pasando la mayor parte de su tiempo en su rancho de Wyoming y ella cuidando a sus hijos en Calabasas (California), pero en los últimos meses habían estado acudiendo a sesiones de terapia matrimonial para mejorar la situación. Sin embargo esto tampoco parece haberles funcionado, y los rumores de divorcio parecen ser ya una realidad. El portal Page Six asegura que «el divorcio es inminente», y que Kardashian se ha hecho con los servicios de la abogada de divorcio de las estrellas, Laura Wasser, para resolver cuanto antes el trámite. «Lo mantienen discreto, pero ya han dado por terminado su matrimonio», dice una fuente del citado medio. «Kim ha contratado a Laura Wasser y están en conversaciones para llegar a un acuerdo». Según esta fuente, Kim quiere llevar una vida más seria y ordenada: «Se está tomando muy en serio el examen de la abogacía y quiere convertirse en abogada. También se toma muy en serio su campaña para reformar el sistema penitenciarii. Mientras tanto, Kanye ha estado dedicando su tiempo a hablar de postularse para presidente y a decir otras cosas locas, y ella ya ha tenido suficiente».

La pareja se casó en mayo de 2014, formando uno de los matrimonios más mediáticos del siglo XXI. Ella ha triunfado com modelo y como protagonista del reality televisivo «Keeping Up with the Kardashians», y él West está considerado uno de los raperos más importantes de la historia gracias a discos como «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» (2010) o «Yeezus» (2013).