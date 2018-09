Justin Theroux, sobre su separación de Jennifer Aniston: «Nos rompió el corazón» El actor habla por primera vez de su ruptura con la expareja de Brad Pitt

Mucho se ha hablado sobre la separación de Justin Theroux y Jennifer Aniston, incluso que podría venir motivada por Brad Pitt, expareja de la actriz. Fue el pasado mes de febrero cuando se iniciaron los rumores de ruptura del matrimonio. Pocos días después decidieron enviar un comunicado para explicar los motivos, pero ninguno de los dos quiso hablar en ese momento.

No fue hasta principios de agosto cuando la actriz de «Friends» rompió su silencio y concedió una entrevista a la revista «InStyle», en la que se defendió de todas las acusaciones que habían hecho sobre ella y explicó los motivos de la separación.

Ahora ha sido el intérprete de la serie «The Leftlovers» el que ha decidido conceder por primera vez una entrevista y ofrecer su punto de vista sobre el tema. El actor, de 47 años, ha declarado que la ruptura con la que fue su mujer durante dos años y medio no ha sido para nada conflictiva: «La buena noticia es que probablemente haya sido -y estoy eligiendo mis palabras con cuidado- la separación más amable, en la que no ha habido hostilidad», ha confesado a «The New York Times».

Reiteró durante toda la entrevista que el divorcio se realizó de mutuo acuerdo y de una forma muy amistosa, como bien explicaron en el comunicado remitido a la prensa el pasado febrero: «Somos dos grandes amigos que han decidido romper como pareja, pero que esperan seguir con su muy querida amistad».

Y añadía: «Ninguno de los dos está muerto. Ninguno de los dos está tratando de lanzarse cuchillos contra el otro». Además ha calificado el divorcio como algo afectuoso: «Es más amistoso. Es aburrido, ya sabes, nos respetamos lo suficiente el uno al otro y por eso ha sido lo menos doloroso que hemos podido».

Lo que sí es cierto es que la separación en sí fue desgarradora por lo que significa para su amistad: «Nos rompió el corazón, solo en el sentido de que nuestra amistad no iba a ser igual, especialmente en el día a día. Pero la amistad cambia y esa parte es algo de lo que ambos estamos muy orgullosos».