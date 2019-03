Justin Bieber sufre las peores consecuencias de su enfermedad El cantante y Hailey Baldwin han tomado uns drástica decisión a causa de la depresión que padece el cantante

Justin Bieber saltó a la fama siendo prácticamente un niño. Esta exposición tan temprana ha causado estragos en su vida, pues a pesar de que recientemente el artista declaró que estaba más centrado que nunca gracias su relación con Hailey Baldwin, ha confesado que su pasado más turbulento amenaza aún la estabilidad de su vida.

Su pasado «promiscuo» -tal y como él mismo lo califica-, lleno de excesos e innumerables fiestas han causado mella en el cantante, que recienemente reconoció haber tomado la decisión de pedir ayuda profesional por sufrir depresión. «Tiene buena ayuda a su alrededor y está recibiendo tratamiento. Parece seguro de que se sentirá mejor pronto», declaró recientemente una fuente a la revista «People».

Esta misma publicación afirma ahora que Bieber y Baldwin han pospuesto la celebración de su boda por cuarta vez. El cantante y la modelo ya se dieron el «sí quiero» en secreto el pasado mes de septiembre, pero desde entonces han mostrado sus deseos de celebrar una ceremonia religiosa.

Sin embargo, han decidido atrasar esta celebración hasta que el cantante se recupere y vuelva a recuperar la ilusión. Una fuente consultada por «People» es quien aroja esta información, y también afirma que «al final celebrarán su boda, pero no es su principal foco de atención ahora mismo».

Esta decisión supone, sin duda, un golpe muy duro para la pareja, sobre todo después de los numerosos rumores que apuntan a una crisis entre ambos. Y a pesar de que recientemente se publicaron unas imágenes de ambos discutiendo en plena calle, al día siguiente se dejaron ver sonrienetes en la playa.

Su peor momento

El artista decidió ahcer pública siu enfermedad hace unas semanas con un comunicado emitido a través de las redes sociales, que no hizo sino avivar aún más la preocupación de sus fans. «Solo quería manteneros informados un poco, espero que lo que por lo que estoy pasando os llegue. He estado luchando mucho. Me siento súper desconectado y raro. Siempre me recupero, así que no esto preocupado, sólo quería acercarme a vosotros y pediros que recéis por mí. Dios es fiel y vuestras oraciones realmente funcionan, gracias. Es la temporada más humana en la que he estado, enfrentando mis asuntos de cara».